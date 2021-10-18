BAYBURT OYNADI… ÇORUM PUANI KAPTI.

“ Atamayana Atarlar “ klasik sözünün yaşandığı bir 90 dakika sonunda gülen taraf Çorum F.K oldu.
BAYBURTGÜNDEM- Genç Osman Stadyumunda oynanan An Zentrum Bayburt Özel İdare spor- Çorum FK mücadelesini ev sahibi ekip 2-1 kaybederek önemli bir avantajı daha değerlendiremedi.
Son ki maçta kalesinde 5 gol gören ve 1 gol atabilen Bayburt Özel İdare spor’da puan kaybı devam ediyor.
Maçın ilk dakikalarında rakip kalede baskı kuran sarı siyahlılar 7. dakikada Emre Şahin’le yakaladığı pozisyonda boş kaleye topu gönderemeyince önemli bir pozisyondan yararlanamadı.
Defans ağırlıklı futbolu tercih eden Çorumspor, 12. dakikada Umut Kaya’nın kontra atakla yakaladı topu iyi değerlendirdi ve çalımlarla girdiği ceza sahasında topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçta 20. dakikada Bayburt Özel İdare spor’dan Ömer Esenkaya ceza sahasına havadan gelen topu bir metreden kafayla kale yerine dışarı attı. Maçın ilk 45 dakikası Çorum sporun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Çorumspor oldu. 57. dakikada serbest atıştan gelen topu kafa vuruşu ile ağlara gönderen Salih Zafer skoru 2-0’a taşıdı.
İkinci golü yiyen Bayburt Özel İdare spor’da yapılan oyuncu değişiklikleriyle toparlanan ev sahibi ekip rakip kaleye iyice baskı kurmaya başladı. 67. dakikada topla buluşan İbrahim Alan’la düzgün bir vuruşla skoru 2-1’e taşıyan golü kaydetti.
Dakikalar ilerledikçe heyecanın iyice arttığı maçın son dakikalarında pozisyonlara giren An Zentrum Bayburt Özel İdare spor beraberlik golünü bulamayınca maç 2-1 Çorum spor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 23 Ekim Cumartesi günü Bodrum spor’la deplasmanda mücadele edecek.
STAD GENÇ OSMAN
Hakemler: FATİH TOKAİL (X) UĞUR ÖNAY (X) UĞUR BAŞDAŞ (X)
AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE: Zülküf (xx) , Ömer (xx),Sefa (xx)(Dk.85 Yunus Emre x),Onur (xx) ,İlker (xx), İbrahim (xx),Mehmet Taşcı (xx),Emre (xx)( Dk .67 Ali x), Uğur Aygören (xx)( Dk.67 Tarık x),Uğur Mustafa (xx),Ömer (xx),