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BAYBURT OF..LAMADI
BAYBURT OF..LAMADI
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BAYBURT OF..LAMADI..2- 0

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.30’da başlayan karşılaşmada Of Spor’u ağırladı.

BAYBURT OF..LAMADI..2- 0
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:38

Mücadelenin ilk dakikalarından ilk yarının sonuna kadar ev sahibi takım galibiyet için golü Rakip takım Of Spor ise gol yememek adına ataklara direnmeye çalıştı ve ilk 45 dakika 0 – 0 lık sonuçla bitti.

 

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golü 70 dakika da Eren’in Penaltı vuruşu ile kazandı.

Ev sahibi takımın golünden sonra beraberlik için açılan Of’a kontrataklarla saldıran Bayburt Grup Eren’in mükemmel ortasına yükselen Güney’in kafa vuruşu ile ikinci golü buldu.

 

Başka da atak ve sonuç olmayınca Bayburt Grup evinde Of Sporu 2 gol ve 3 puanı alarak uğurladı.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: SERKAN ÜNSAL XX NECDET ÇELİK XX TUNCAY ERCAN XX

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan xxx, Mert xx, Özkan xxx , Güray x ( Dk.62 Eren xxx), Rahmi xxx, Hasan xx(Dk. 78 Aykut x) , Haci Şükrü xx, Zafer x x,  Güney xx( Dk. 81 Nazif x), Coşkun x, Ali Kemal xx

OF SPOR: Yunus Emre xx, Arif xx, Fatih xx, Canberk x,Sergen x (Dk.73 Furkan x), Nevzat x, Muhammet x, Niyazi xx, Gürkan xx, Furkan xx( Dk. 84 Abdülkadir x), Ferhat xx

 

GOL: Eren, Güney  (Bayburt Grup)

 SARI KARTLAR: Rahmi ( Bayburt Grup) Gürkan, Muhammet (Of Spor)

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