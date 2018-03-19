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BAYBURT KOZANI PUANSIZ GÖNDERDİ.

Bayburt Grup Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 15.00 da başlayan karşılaşmada Kozan Bld. Spor’u ağırladı.

BAYBURT KOZANI PUANSIZ GÖNDERDİ.
19 Mart 2018 Pazartesi 16:14

18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü münasebetiyle Bayburt Grup Sporcuları günün anlamına ithafen Şanlı Türk Bayrağımız ile poz verdiler.

 

 Süper Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt grup Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Kozan Bld. Spor’u 3-2 mağlup etti.

 

Bayburt Grup, Genç Osman’da ligin etkili ekiplerinden Kozan Bld. Spor’u ağırladı. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmada Bayburt 3 puanın sahibi oldu.

 

İlk yarısı vasat geçen karşılaşmada her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekti.

İlk yarının son dakikasın da Güray’ la bulduğu gol ile takımımız soyunma odasına 1 – 0 galip girdi.

 İkinci devre ise oyun bir ev sahibi bir misafir takım adına gitti geldi. 56 Dakika da Kozan Bld. Spordan Murat golü bularak 1-1 e getirdi. Güray'ın kullandığı köşe atışında iyi yükselen Zafer takımımızı 2 – 1 öne geçirdi ama 4 dakika sonra Kozan Belediye Spordan Ömer skoru 2-2 ye getirdi.

Sol çaprazdan topu alarak rakiplerini ekarte edip içeriye doğru giren Gökhan, ceza sahası köşesinden muhteşem vurdu. Kaleci topa engel olmayınca meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu.3-2

 Golün ardından Bayburt oyun kontrolünü de tamamen ele geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Bayburt 3 puanı 3-2 skor ile aldı.

Bayburt Grup, play-of yolunda aldığı bu galibiyetle puanını 48 yaparak ligde 2. sıraya yükseldi.

 

 STAT: GENÇ OSMAN

 

HAKEMLER: BAYRAM BAŞKAN XX NURETTİN ÇİÇEK XX RECEP EKİN XX

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet  xxx, Mert xx, Özkan xxx , Güray xxx, Rahmi xxx, Hasan xxx , Eren x (Dk. 60 Gökhan xxx), Zafer x x,  Güney x(Dk 60 Nazif xx), Aykut x,Coşkun x(Dk.81 Haci Şükrü xx)

KOZAN BLD. SPOR: Zekeriya xx, Oğuzhan xx, Ömer xx, Metehan x( Dk. 83 Arda x),Yasin x, Samet xx, Emre x(Dk. 46 Ahmet xx), Emrah x, Murat xx, Savaş xx, Rıdvan xx

 

GOL: 44 Güray,63 Zafer,68 Gökhan  (Bayburt Grup) 56 Murat,67 Ömer

 SARI KARTLAR: Gökhan(  Bayburt Grup) Ömer,Arda,Murat,Savaş,Rıdvan(Kozan Bld.Spor)


 

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