Bölgedeki yetenekli oyuncuları tespit etme adına 19-20 Temmuz tarihleri arasında yapacağı seçme programına yoğun ilgi gösterildiği öğrenilirken, bugün de devam edeceği bildirildi. Takım ise yarın kamp çalışmalarına başlayacak.

3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig düzeyinde forma giyen genç oyuncuların katıldığı seçmeler teknik direktör Metin İlhan ve yardımcı antrenörler nezaretinde gerçekleşti. Başarılı olan oyuncuları tespit edip onları takımın kampına katacak olan İlhan, bu oyuncuları yeniden gözden geçirecek.