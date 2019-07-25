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Bayburt İl Özel İdarespor’da seçmeler yapıldı..

Bölgedeki yetenekli oyuncuları tespit etme adına 19-20 Temmuz tarihleri arasında yapacağı seçme programına yoğun ilgi gösterildiği öğrenilirken, bugün de devam edeceği bildirildi. Takım ise yarın kamp çalışmalarına başlayacak.

Bayburt İl Özel İdarespor’da seçmeler yapıldı..
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:26

3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig düzeyinde forma giyen genç oyuncuların katıldığı seçmeler teknik direktör Metin İlhan ve yardımcı antrenörler nezaretinde gerçekleşti. Başarılı olan oyuncuları tespit edip onları takımın kampına katacak olan İlhan, bu oyuncuları yeniden gözden geçirecek.

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