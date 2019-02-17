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Bayburt İl Özel idarespor ,2.Mağlubiyetini aldı..

Profosyonel Liglerde ,Türkiyenin namağlup takımı Bayburt İl Özel idarespor bu hafta 2.Mağlubiyetini Hali Edip Adıvarspor karşısında aldı.

Bayburt İl Özel idarespor ,2.Mağlubiyetini aldı..
17 Şubat 2019 Pazar 17:29

Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Hali Edip Adıvarspor’a karşısından mağlup ayrıldı.

Lider Bayburt İl Özel İdarespor İstanbul’da oynanan maçın uzatma dakikalarında  yediği golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Halide Edip Adıvarspor’a galibiyeti getiren golü 90+1’de Kubilay Serbest attı. Takımda sakatlıkları bulunan oyunculara rağmen geçtiğimiz hafta Kocaelipor’u evinde yenen Hali Edip Adıvarspor karşısında iyi bir futbol sergileyen temsilcimiz 90 dakikası 0-0 tamamlanan maçın uzatma dakikalarında gördüğü golle maçtan puansız ayrıldı.

Temsilcimizin en yakın takipçisi Kocaelispor’un da Erzincanspor’a farklı mağlup olduğu haftada 8 puan fark korundu. Bayburt İl Özel İdarespor 23. Hafta karşılaşmasında Gençosman Stadyumu’nda Erzincanspor’u ağırlayacak. 

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