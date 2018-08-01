Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Spor ;Nazilli Belediye Spor ‘dan Serdar Eyilik ile 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra , Darıca Gençlerbirliğinden Emre Hasan Balcı 2 yıllık , Kırklareli Spordan Kaleci Alişan Şeker ile 1 yıllık, Nazilli Belediye Spordan Bora Yelken ile 2 yıllık,Osmaniye Spordan Selçuk Kaban ile 2 yıllık, 24 Erzincan Spordan Serhat Keskinsoy ile 2 yıllık, Batman Petrol Spordan Kaan Çebi ile 2 Yıllık, Ümraniye Spordan Kerem Az ile Kiralık,Balıkesir Baltok spordan İbrahim İçuz ile 2 yıllık,Tekirdağ Spordan Kaleci Çağan Kazancılı ile 2 yıllık iç transferde Eren Açıkgöz ve Ali Kemal Yükseker ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , " Takımımızın ihtiyacı olan ve Teknik ekibimizin de bilgisi dahilinde Transfer çalışmalarımız devam ediyor.”

Teknik Sorumlu Bülent Demirkanlı ise “ bizi hedefe taşıyacak futbolcuları transfer ettik ve devamı gelecek, inancımız bu transferlerimizle oluşacak takımımız en iyi yerlere taşıyacak ekip ruhu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.”