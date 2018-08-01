 ﻿
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
0
Rektör Coşkun’a Ziyaret
Rektör Coşkun’a Ziyaret
0
FETANİ BATTAL VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
FETANİ BATTAL VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
SEYDİYAKUP VE KILIÇKAYA YAYLALARINI ZİYARET ETTİ
SEYDİYAKUP VE KILIÇKAYA YAYLALARINI ZİYARET ETTİ
0
banner399

BAYBURT İL ÖZEL İDARE TRANSFERDE SHOW YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BAYBURT İL ÖZEL İDARE TRANSFERDE SHOW YAPTI
01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:13

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Spor ;Nazilli Belediye Spor ‘dan  Serdar Eyilik  ile 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra , Darıca Gençlerbirliğinden Emre Hasan Balcı 2 yıllık , Kırklareli Spordan  Kaleci Alişan Şeker ile 1 yıllık, Nazilli Belediye Spordan Bora Yelken ile 2 yıllık,Osmaniye Spordan Selçuk Kaban ile 2 yıllık, 24 Erzincan Spordan Serhat Keskinsoy ile 2 yıllık, Batman Petrol Spordan Kaan Çebi  ile 2 Yıllık, Ümraniye Spordan Kerem Az ile Kiralık,Balıkesir Baltok spordan İbrahim İçuz ile 2 yıllık,Tekirdağ Spordan Kaleci  Çağan Kazancılı ile 2 yıllık iç transferde Eren Açıkgöz ve Ali Kemal Yükseker ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , " Takımımızın ihtiyacı olan ve Teknik ekibimizin de bilgisi dahilinde Transfer çalışmalarımız devam ediyor.”

Teknik Sorumlu Bülent Demirkanlı ise “ bizi hedefe taşıyacak futbolcuları transfer ettik ve devamı gelecek, inancımız bu transferlerimizle oluşacak takımımız en iyi yerlere taşıyacak ekip ruhu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
BAYBURT İL ÖZEL İDARE TRANSFERE HIZLI GİRDİ
Sonraki Haber
Bayburt'a 10 Adet Daha Semt Sahası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.