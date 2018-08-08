 ﻿
0
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
0
Rektör Coşkun’a Ziyaret
Rektör Coşkun’a Ziyaret
0
FETANİ BATTAL VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
FETANİ BATTAL VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
banner399

Bayburt İl Özel İdare, 5 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transferler devam ediyor.

Bayburt İl Özel İdare, 5 oyuncuyla sözleşme imzaladı
08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:24

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Spor;  transfere 4 oyuncuyla devam etti. Geçtiğimiz sezon başında oynadığı futbolla beğeni alan ve sonrasında takımdan kesilen Bayburtlu Selçuk Hakalmaz yeniden 2 yılllığına sözleşme imzaladı.   Transfer komitesi ayrıca Pendikspor'dan Erol Yükseker ile 2 yıllık, Elaziz Belediyespor'dan Volkan Çekiç ile 2 yıllık, Boluspor'dan Ozan Karabacak ile kiralık ve Silivrispordan Yusuf Onur Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferlerin takıma hayırlı olması temennisinde bulunan kulüp başkanı İsmail Ersoy Özbek, takımın yeni sezona hazır olduğunu ihtiyaçlar doğrultusunda transferlerin süreceğini kaydetti. 
 

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
ÇAMUR BARAJI İNŞAAT SAHADINDA İNCELEMELER YAPILDI
Sonraki Haber
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAYBURT’A GELİYOR
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.