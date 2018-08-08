Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transferler devam ediyor.

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Spor; transfere 4 oyuncuyla devam etti. Geçtiğimiz sezon başında oynadığı futbolla beğeni alan ve sonrasında takımdan kesilen Bayburtlu Selçuk Hakalmaz yeniden 2 yılllığına sözleşme imzaladı. Transfer komitesi ayrıca Pendikspor'dan Erol Yükseker ile 2 yıllık, Elaziz Belediyespor'dan Volkan Çekiç ile 2 yıllık, Boluspor'dan Ozan Karabacak ile kiralık ve Silivrispordan Yusuf Onur Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferlerin takıma hayırlı olması temennisinde bulunan kulüp başkanı İsmail Ersoy Özbek, takımın yeni sezona hazır olduğunu ihtiyaçlar doğrultusunda transferlerin süreceğini kaydetti.

