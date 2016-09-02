Bayburt gurupta iki yeni transfer

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, transferin son gününde iki oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, transferin son gününde iki oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Bayburt Grup, transfere son noktayı koydu. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor’dan santfor Anıl Dilaver’i renklerine bağlayan Bayburt Grup, yine Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşsporlu sol kanat oyuncusu Onur Karakabak’la da anlaşma imzaladı.



