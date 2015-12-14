Bayburt Gurup Haftayı Beraberlikle kapattı

Ligde play-off yarışına ortak olmak isteyen Bayburt Grup’ta umutlar tükeniyor.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta ilk devre sona erdi. Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, ilk yarının son maçında Darıca Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Temsilcimiz en yakın takipçisi ile karşılaştığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ligde play-off yarışına ortak olmak isteyen Bayburt Grup’ta umutlar tükeniyor. Geçtiğimiz hafta Niğde Belediyespor’u ağırladığı maçtan 0-0’lık sonuçla ayrılan temsilcimiz, bu hafta Darıca Gençlerbirliği’ne karşı gol yollarında yine sessiz kaldı. Bayburtlu sporseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği maç Darıca İlçe Stadı'nda saat 13.30'ta başladı. Sakarya Bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yöneten karşılaşma, 90 dakika boyunca iki takımın orta saha mücadelesine sahne olurken, her iki yarıda da izleyenleri heyecanlandıran net bir pozisyon yaşanmadı.



İki takımın da mutlak galibiyet beklediği karşılaşma başladığı gibi sona erdi. İkinci yarı tüm zor maçlar deplasmanda İlk yarıyı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Bayburt Grup’u ikinci yarıda çok zor bir fikstür bekliyor. İlk yarı evinde grubun en güçlü takımlarını ağırlayan Bayburt Grup, hayal kırıklığını da evinde yaşattı. Gençosman’a namağlup gelen Kastamonuspor ve Erzincanspor ile birlikte zirve mücadelesi veren Bergama Belediyespor’a taraftarı önünde mağlup olarak deplasman galibiyetlerini perçinleyemeyen Bayburt Grup, Tavşanlı Linyitspor gibi zayıf takımların da içinde bulunduğu 3 karşılaşmada daha üst sıralara yükselme fırsatlarını iyi kullanamadı. 3 galibiyet ve 4 beraberlikle deplasmanda 13 puan toplamayı başaran temsilcimiz, evinde oynadığı 9 karşılaşmada ise 11 puan çıkarabildi. Taraftarların mutlak galibiyet beklediği 6 karşılaşmada, 4’ü mağlubiyet, 2’si beraberlik olmak üzere 16 puan kaybedildi.

İlk yarının son haftasında alınan toplu sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: