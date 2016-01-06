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Bayburt Grup'tan forvet transferi

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, golcü oyuncu Oltan Karakullukçu'yu renklerine kattı.

Bayburt Grup'tan forvet transferi
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 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la devre arasında yollarını ayıran Karakullukçu, Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor'la sözleşme imzalayarak Antalya kampına katıldı.

25 yaşındaki Gümüşhaneli golcü oyuncu, 2008 yılında Gümüşhanespor'da başladığı profesyonel futbol hayatında Boluspor, Sandıklıspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Derincespor ve B.B. Erzurumspor formasını giydi. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor formasını giyen Karakullukçu, sonradan girdiği 3 maçta 3 gol kaydetti. 
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