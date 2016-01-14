BAYBURT GRUP’TAN 2 TRANSFER DAHA

İkinci devre ilk maçında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirten Şentürk,
" Takımımıza takviye yapmayı düşündük ve 3 yeni oyuncu takviye yapmıştık, şimdi ise Büyükşehir Belediye Erzurum Spordan Forvet Oltan Karakullukçu ile 1,5 yıllık ve Kemer Spor 2003 ‘den savunma Oyuncusu Sergen Yılmaz ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladık.
Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor’da eksik olarak belirlenen bölgeler olursa o eksik bölgelere transfer yapacağız.
Hedef Play-off
Takımın hedefinin Play - Of’a kalarak ikinci lige çıkmak olduğunu tekrar vurgulayan Şentürk,
"Hep birlikte bu hedefimize varacağız, bir olacağız, güçlü olacağız." dedi.