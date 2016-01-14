BAYBURT GRUP’TAN 2 TRANSFER DAHA

Türkiye Futbol Federasyonu,3 Lig 3. Gurup Profesyonel Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde İkinci Yarı transfer çalışmaları devam ediyor.

Bayburt Grup Özel İdare Spor tesislerinde takıma yeni katılan 2 futbolcunun imza töreninde konuşan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk; bu oyunculardan ayrı 3 yeni transfer daha yapmıştık. Böylece eksik bölgelerimize transfer komitemiz ve teknik ekibimizin çalışmaları sonucu gerekli olan transferleri takımımıza kazandırdık.

İkinci devre ilk maçında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirten Şentürk,

" Takımımıza takviye yapmayı düşündük ve 3 yeni oyuncu takviye yapmıştık, şimdi ise Büyükşehir Belediye Erzurum Spordan Forvet Oltan Karakullukçu ile 1,5 yıllık ve Kemer Spor 2003 ‘den savunma Oyuncusu Sergen Yılmaz ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladık.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor’da eksik olarak belirlenen bölgeler olursa o eksik bölgelere transfer yapacağız.

Hedef Play-off

Takımın hedefinin Play - Of’a kalarak ikinci lige çıkmak olduğunu tekrar vurgulayan Şentürk,

"Hep birlikte bu hedefimize varacağız, bir olacağız, güçlü olacağız." dedi.



