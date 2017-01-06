Bayburt Grup’ta Yeni Transfer

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik spor, iki oyuncuyu renklerine bağladı.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, iki oyuncuyu renklerine bağladı. Antalya Lara’da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Bayburt Grup, 7 oyuncunun sözleşmesini feshederken iki oyuncuyla da anlaştı.

Tuzlaspor’dan Baran Yardımcı ile 1.5 yıllığına, Kastamonuspor’dan Aykut Sarıdoğan ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Bayburt Grup, ikinci yarı üst sıraları hedefliyor. Futbolcularla sözleşme imzalayan Genel Kaptan Yaşar Kobal, ligin ikinci yarısında başarıyı yakalamak için hedeflerinde olan Baran ve Aykut’u renklerine bağladıklarını kaydetti. Kobal, “Hedefi olan bir takım, ikinci yarı patlama yapacak ve üst lige çıkacak, savaşan, tam bir kolej takımı kurmak için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

