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BAYBURT GRUPTA İMZALAR ATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BAYBURT GRUPTA İMZALAR ATILDI
01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:45

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Grup; Bodrum Belediye Spordan Ali Koçak, Sivas Belediye Spordan İsmail Bulut,Kırıkhan Spor’dan Muhsin Polat ve Kemer 2003 Spordan Ufuk Er ile sözleşme imzalandı.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk, "Teknik Sorumlumuzun listesinde olan 4 Futbolcu ile imzaları attık ve bu sezon bir kolej takımı oluşturma amacıyla kadromuza dahil ettik.

Hedefi olan bir takım savaşan, formasını terinin son damlasına kadar ıslatan oyuncularla tam bir kolej takımı kurmak için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferlerimiz takımımıza hayırlı olsun ” diye konuştu.

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