BAYBURT GRUPT'TA ANTALYA KAMPI SÜRÜYOR

Spor Toto 3. Lig’de üst sıraları hedefleyen Bayburt Grup ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Lara'da yaptığı kampla sürdürüyor.

Teknik Direktör Semih Tokatlı nezaretinde ikinci yarıya hazırlanan Sari Siyahlılar da bir taraftan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Antalya Lara'da kamp çalışmasını tamamlayarak ligin ilk maci Ankara Demir Spor maçı ile ikinci yarıya başlayacak olan Bayburt Grup'ta Teknik Sorumlu Semih Tokatlı Futbolcularına ‘Sizlerden tek beklentim basarili olmak’ mesajını verdi.ANTALYA KAMPINDA İLK TOPLANTIBayburt Grup Özel İdare Spor Genel Kaptanı Yasar Kobal, Yardımcı Antrenör İsmail Kaba , kaleci antrenörü Ahmet Aygün ve Kondisyoner Murart Kol'un katıldığı toplantıda futbolcularla bir araya gelen Teknik Sorumlu Semih Tokatli “Takim Ruhu ile , yeniden lige başlıyormuş gibi özveri ve sorumluluk bekliyorum” dedi.Teknik Sorumlu Tokatlı ,"Bayburt Grubu özlenen ve taraftarlarımızın beklentisine cevap verecek bir takim olma yolunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.İklimsel ve hava şartlarının en elverişli olduğu' yerli ve yabancı Futbol takımlarının tercih ettiği saha şartlarının mükemmel olduğu ve var olan takımlar ile hazırlık maçı yapabileceğimiz bir ortamda kampımız devam etmektedir.Takimimizin ilk yari mücadelesinde bizlerle birlikte olan; Anıl Dilaver,Ömer Faruk Kalmış,Vehbi Furkan Yıldırım,Tuncay Öndel, Tufan Sevim ve Hayri Mert Yomralıoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Su an takımımıza gerekli gördüğümüz mevkilere transferlerimiz ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir.Bu yoğun tempo ile çalışmalarımızın neticesinde ikinci yarıya taraftar desteğini arkasına alan,kosan , sonuca varmak için mücadele eden ve istenilen hedefe ulaşabilecek bir takim olma hüviyeti için hem destek hem de sabır bekliyoruz.İnanıyoruz ki ; Onursal Başkanımız Abdurrahman Şentürk, Kulüp Başkanımız Hikmet Şentürk ile Yönetim Kurulunun destek ve çalışmaları, cefakar taraftarlarımızın daima var olan destekleri ile özlenen hedefe ulaşmamızda hem moral hem de itici güç olacaktır.Biz takim olarak bu ortam ve destekler ile başarıyı yakalayacağımıza inanıyor, Bayburt ve Bayburt dışında takımımıza gönül verenlerin lig sonunda mutlu sona ulaşmamızda dua ve desteklerini bekliyoruz ” şeklinde konuştu.