BAYBURT GRUP, VAN SPOR’A RÖVANŞIDA VERMEDİ

Bayburt Grup, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu iki golle 3 puanın sahibi olmayı başardı. Genç Osman Stadyumunda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Yaşar Can Temizel, Sercan Ertemçöz, Mehmet Özkan hakem üçlüsü yönetti. Temsilcimiz Bayburt Grup İl Özel İdare Spor, evinde ağırladığı Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Bayburt Grup aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 54'e çıkarırken ligde 2. sıradaki yerini de korumuş oldu.

Maçtan dakikalar

İlk yarı vasat bir futbol sergileyen her iki takım da gol pozisyonu bulmakta güçlük çekti. karşılaşmanın 14 ve 15. dakikaların gole yaklaşan temsilcimiz bu fırsatlardan yararlanamadı.

İkinci yarıya daha istekli ve etkili başlayan sarı-siyahlı ekip, kazandığı köşe vuruşunda etkili oldu. Murathan Buruş'un kullandığı köşe atışında defanstan gelen Ömer Esenkaya düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu. 1- 0

Golün ardından baskısını iyce artıran temsilcimiz bu defa Oltan Karakullukçu ile net gol pozisyonu buldu. Oltan'nın çaprazdan vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

71. dakikada Erçin Ilgaz sol taraftan bindirdi. Ersin'in pasında oyuna sonradan giren Murat Akgül, ceza sahası içerisinde topu kontrol edip vurdu. 2-0

Bu golün ardından yine net gol fırsatları yakalayan temsilcimiz bu fırsatları değerlendiremedi. Karşılaşma Bayburt Grup'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: YAŞAR CAN TEMİZEL ***,SERCAN ERTEMÇÖZ***,MEHMET ÖZKAN***

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Can Avcı xxx, Erçin ***, Ali xx, İbrahim xx, Yunus Emre xx, Ömer x xx, Yunus E. Eserdi xx, Oltan xxx, Yener xx, Murathan***,Yasin**,

VAN B.B SPOR: Fatih x,Salih x,Halil İbrahim x,Mazlum x,Ali xx, Doğukan x,Şervan x Bilal x,Medeni xx, Rıdvan xx, Kadir x

SARI KARTLAR: Ali, Süleyman (Bayburt Grup),Anıl, Onur, Şerif,