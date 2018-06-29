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Bayburt Grup'tan bırakma kararı

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor olağanüstü kongrede isim değişikliğine gitti.

Bayburt Grup'tan bırakma kararı
29 Haziran 2018 Cuma 15:34

Bayburt Grup’un çekildiği kongrede kulübün logosu da değişmiş oldu. Kulübün ismi Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

 Mevcut başkan Hikmet Şentürk’ün yeninden yönetim kuruluna seçildiği kongrede yönetim kurulu üyeliklerine

Yusuf Elçi, Nesimuttin Selçuk, İsmail Özbek, Hayrettin Koçyiğit, Hayri Tekin, Süleyman Seyhan, Arif Bilen, Mehmet Özdemir, Yıldıray Kılıç, Sedat Budak, Mevlüt Birkanım, Enis Aslan, Hüseyin Kaymak, Şükrü Kayalı, Yaşar Kobal, Salim Arslanhan, Ersoy Özbek, Hüseyin Yıldız, Cengiz Karakaşoğlu, Mehmet Budak isimleri yer aldı.

Başkan Şentürk, yeni bir oluşum sağlanana kadar kulübün bu şekilde devam etmesi kararı aldıklarını belirtti. Bayburt Grup’un futbol anlamında şehre çok şeyler kazandırdığını ifade eden Şentürk, başta Abdurrahman Şentürk olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri destek veren herkese teşekkür etti.

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