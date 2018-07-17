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Bayburt Grup ‘tan açıklama Kulübün borcu yoktur.

Ahmet Şentürk: 'Kulübün borcu yok' Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şentürk, yazılı bir açıklama yaparak, son günlerde sosyal medyada kulüp borçlarıyla ilgili dolaşan iddialara cevap verdi.

Bayburt Grup ‘tan açıklama Kulübün borcu yoktur.
17 Temmuz 2018 Salı 12:47

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şentürk, yazılı bir açıklama yaparak, “Kulübün borcu yoktur, aksine kulübümüzün tesisleşmesi için TFF tarafından gönderilen Kaynak Kullandırma Fonu parası (250.000 TL) kulübün kasasında nakit olarak bulunmaktadır.” dedi.

Saygıdeğer hemşehrilerim,Son günlerde Bayburtsporla alakalı olarak şehrimizde, sosyal medya ve yerel basında dolaşan bir takım ifadelerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Bunu hem kendimin hem de Bayburt Grubun şehrimize karşı bir görevi olarak görmekteyim.

Bayburt Grup olarak 6 yıl önce takımımızla bir sponsorluk anlaşması yaptık. Bunu yaparken Bayburt’ta ve Bayburt dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin bu takıma sahip çıkacağını ve destekleyeceğini düşünüyorduk. Ancak zamanla takımımız Bayburt Grubun takımı olarak değerlendirilmeye başlandı. Destek vermesi gerekenlerin gereken desteği vermediğini gördük.

Şunun iyice bilinmesi gerekir ki, bu takım Bayburt’un ve Bayburtluların takımıdır.

Biz sponsorluğumuzu 28 Haziran 2018 tarihinde sonlandırdık ve takımdan Bayburt Grubun ismi kaldırıldı. Bu tarihten itibaren Bayburtsporla ve yönetimi ile aramızda bir ilişki kalmamıştır. Bugün itibariyle kulübün borcunun bulunmadığını belirtmek isterim. Kulübün borcu yoktur, aksine kulübümüzün tesisleşmesi için TFF tarafından gönderilen Kaynak Kullandırma Fonu parası (250.000 TL) kulübün kasasında nakit olarak bulunmaktadır. 28 Haziran 2018 tarihinden önce kulübün gerçek kişilere borcu çıkması halinde bu borçlar Bayburt Grup’a ait olacaktır. Bayburtspora sağladığımız bu destek benim ve ailemin doğup büyüdüğü şehrimize karşı bir vefa borcu olarak gördük. Bu yaptıklarımızla da bunu yerine getirdiğimizi düşünüyorum.

Bayburt Grup olarak bundan sonra özellikle eğitim alanında ülkemizin her köşesine ulaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla..

Ahmet ŞENTÜRK

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkan V.

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Etiketler; #ahmet şentürk #Bayburt Grup
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