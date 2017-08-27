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Bayburt Grup Sezona iyi Başlamadı

Bayburt Grup Özel İdare Spor 2017-2018 sezonunun ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği Erzin Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Bayburt Grup Sezona iyi Başlamadı
27 Ağustos 2017 Pazar 11:12

Sezona iddialı hazırlanan Bayburt Grup iyi bir başlangıç yapmak için gittiği Hatay’dan puansız döndü. Erzin ilçe stadyumunda 16.30 da başlayan maçın ilk devresi golsüz tamamlandı. Hava sıcaklığının 42 dereceleri bulduğu ve yüksek nem oranı Bayburt Grup’un futbolcularını olumsuz derecede etkiledi.

Maçın ikinci devresine her iki takımda gol bulabilmek amacıyla hızlı başladılar. Maçta dakikalar ilerledikce aşırı sıcağın etkisi oynanan futbolu her iki takım adına etkisiz hale getirmeye başladı. 71. dakikada Bayburt Grup’un defansında bir an yapılan hatayı iyi değerlendiren ev sahibi Erzin Belediyespor, Yasin Abdioğlu’yla 1-0 öne geçti.

Bayburt Grup yediği golden sonra geliştirmeye çalıştığı ataklar sonuç vermedi ve Bayburt Grup 2017-2018 sezonuna deplasmanda aldığı mağlubiyetle başlamış oldu.  

Bayburt Grup Özel İdare Spor 30 Ağustos günü Genç Osman Stadyumunda Pazarspor’la Türkiye kupası maçını oynadıktan sonra 10 Ağustos Pazar günü ise sezonun ikinci maçında kendi sahasında Düzcespor’u ağırlayacak.

Stad. Erzin İlçe.
Hakemler. Hüseyin Gökberk Arslanxx, Koray Can Karadedelixx, Kadir Günalxx
Erzin Belediye Spor. Ömerxxx , Şahin Tüterxxx,(Dk. 90x1 Umut Çelikx), Emrah, Yılmazxxx, Nureddin Ersoyxxx, Alixx (Dk68. Yasinxxx), Yücelxxx,(Dk. 82. Yasirx), Melihxxx, Tuncerxx, Sefa Aktepexxx, Şerifxxx, 
Bayburt Grup Özel İdare. Ramazanxx, Alixx,(70 Gürayx), Oğuzhanxx, Mertxx (Dk54. Ufukx),, Gökhanxx, Nazifxx, Tolgaxx, Muhsinxx, Yunusxx,(Dk.54 Özkanx) Rahmixx, Hasanxx,
Sarı Kart. Ufuk, Özkan (Bayburt), Umut Çelik (Erzin Belediye Spor)
Gol. Dk.69. Yasin (Erzin Belediye Spor).


 

Etiketler; #Bayburt Grup
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