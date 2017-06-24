BAYBURT GRUP SEBAHATTİN TEKİN’LE ANLAŞTI

TFF Spor Toto 3 . Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü, teknik direktörlük koltuğunu geçtiğimiz sezon Erbaa Sporu çalıştıran Sebahattin Tekin'e emanet etti.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk: “ 2017-2018 sezonuna Sebahattin Tekin hocamızla başlayacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Mevcut kadromuzdan kalan sporcularımız var, Teknik heyetimizin vereceği rapor ve yönetimimizle birlikte yeni transferleri gerçekleştirerek şehrimize layık iyi bir takım kuracağız.

Şentürk “Hedefi olan takımımıza idealist, genç ve başarıya aç bir teknik ekip ile anlaştık. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor, takımımızın ihtiyacı olan her bölgeye en iyi, verimli transferleri Teknik ekibimiz ve yönetimimiz ile iş birliği içinde anlaşarak kazandıracağız. Bu güne kadar 7-8 futbolcu ile ön görüşmelerimizi yapıp mutabık kaldık ve Bayram sonrası da imzaları atacağız.

2017 – 2018 Futbol Sezonunda genç koşan sporcular ile tecrübeli ve hedefimize bizi götürecek kariyerli sporcular ile beklediğimiz sonuca ulaşacağız. Şehrimize yakışır bir takımı, Yönetim Kurulumuz, Taraftar gruplarımız ve tüm Bayburtlularla başaracağız."

Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk’le sözleşmesini imzalayan Tekin, törendeki konuşmasında, mücadele eden ve 90 dakika boyunca oyunu bırakmayan bir takım oluşturacağının sözünü verdi.

Geçen yılki kadroda kalan sporculara kaliteli isimler ekleyerek yola devam edeceklerini vurgulayan Tekin imzayı attıktan sonra şunları söyledi: “Öncelikle beni tercik ettikleri için kulübümüz ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bayburt’ta hedeflerimiz var. Sözleşmesi devam eden oyunculara, kaliteli oyuncular ekleyerek iyi bir kadro oluşturacağız.

Hedefimiz, İyi futbol oynayan bir takım kurmak ve bunun sonucunda da Takımımızı beklediği, özlediği yerlere getirmek, hedefe susamış bir şehir, taraftar ve kulübümüze bizlerde ideali olan, başarıyı isteyen bir Teknik ekip olarak bütünleşerek sonuca varmak istiyoruz.

Taraftarımız bize güvensin, birlikten kuvvet doğar ve bunu hep birlikte başarabiliriz. Daha önce bunu başardık. Sonuç ne olur onu bilemeyiz ama iyi bir takım yaratacağız. Hayırlı olsun diyor, teşekkür ediyorum."

Tesislerde gerçekleşen tören, imzaların atılmasıyla son buldu.

43 yaşında olan genç Teknik Adam Sebahattin Tekin, Süper Lig'de Kayseri Erciyes ve Mersin İdman Yurdu takımlarına Bülent Korkmazın yardımcı antrenörlüğü, Yimpaş Yozgat Spor’da ve Tokat Spor ‘da Mehmet Bulut’un yardımcı antrenörlüğü, teknik direktörlük kariyerine Azerbaycan'da devam etmiş, sırasıyla Kayseri Şeker Spor, Sandıklı Spor ve Teknik Direktörlük yapmış geçen sezon Erbaa spor'da Teknik Sorumlu olarak ciddi bir çıkış yakalayan genç çalıştırıcı Tekin, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor kulübü ile Teknik Sorumlu olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sebahattin Tekin ‘in yardımcılıklarını Ferhat Timoçin ve Şıh Hamit Sayıcı yapacak.