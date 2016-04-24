Bayburt Grup, Play-Off’ta

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik spor, lig ikincisi Niğde Belediye spor’u evinde mağlup ederek Play-off mücadelesine kalmayı garantiledi. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 36. hafta geride kaldı. Ligi ikincisi Niğde Belediye spor’un konuğu olan Bayburt Grup, 90 dakikasında üstün bir oyun sergilediği maçtan 1-0 galip ayrıldı. Temsilcimize galibiyeti getiren golü 84. dakikada Ali Koçak attı.

Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan maçı Oğuz Kaan Turan, Adnan Akbulut, Mesut Küçükarslan üçlüsü yönetti. Son iki haftayı mağlup kapatan Bayburt Grup, hafta içi iyi hazırlanarak gittiği Niğde karşısında iyi bir futbol sergiledi. Maçın 90 dakikasında rakip Niğde'ye adeta top oynatmayan ve iyi baskı kuran temsilcimiz aradığı golü 84. dakikada buldu.Ali Koçak'ın attığı gol maçın skorunu da belirledi. 0-1 Gençosman'a bırakmadı Öte yandan Erzincan'a deplasmanda, Gölcükspor'a da kendi evinde yenilen Bayburt Grup geride kalan iki haftayı puansız kapatmıştı. Gölcük maçında taraftarın sebep olduğu olaylar dolayısıyla seyircisiz oynama cezası da alan Bayburt Grup, hafta içi iyi hazırlandığı Niğde karşılaşmasında 3 puanla ayrılarak play-off'a matematiksel olarak kalmayı garantiledi.Temsilcimiz ligin son maçını Gençosman Stadyumu'nda seyircisiz olarak Darıca ile oynayacak. 36. haftada alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle: Beylerbeyispor - Çorum Belediyespor: 1-1 Dersimspor - Van BBSK: 0-2 Darıca Gençlerbirliği - 24 Erzincanspor: 1-1 Niğde Belediyespor - Bayburt Grup Özel İdare: 0-1 Dardanelspor - Çine Madranspor: 4-0 Körfez İskenderunspor - Kastamonuspor 1966: 0-2 Manavgatspor - Bergama Belediyespor: 3-0 Sandıklıspor - Çatalcaspor: 0-3 Tavşanlı Linyitspor - Batman Petrolspor: 1-2