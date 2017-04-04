BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE U 17 KATEGORİSİNDE BÖLGE ŞAMPİYONU

U-17 Türkiye şampiyonasında Bayburt'u temsil eden Bayburt Grup Özel İdare Spor 124 takımın mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Müsabakalarında Trabzon da Şampiyon olarak son 20 takım arasında yer alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Trabzon’da oynanan maçlar sonrasında bölge şampiyonu olan takımın teknik sorumlusu olan Şükrü Kayalı; “ Şampiyonluğu hak ederek kazanan takımızın antrenörleri Oğuzhan Köse, Mustafa Tekdemir ve Bünyamin Şimşek ve futbolcularını tebrik ediyorum. Geleceği parlak olan bu gençlerimize sahip çıkılması halinde ve fırsat tanındığı takdirde Bayburt Grup üst takımında rahatlıkla oynayabileceklerine inancım tamdır.

Yıllardır gençlerimize şans verilmesini hep savunduk. Maalesef yıllardır bölgesel ligde mücadele eden takımlarımız, 30 yaş gurubuyla oynamayı tercih etmişlerdir. Ama bunun sonucunda maalesef hep başarısız oldular. Bizim inandığımız gençlerden birisi olan Rahim Dursun Trabzon Spora imza atmış durumda. Bütün takımlarımızın gençlerimize ve alt yapıya önem vermelerini ve onlara güvenmelerini istiyorum” dedi.

Bayburt Grup Özel İdare Spor U-17 takımı Trabzon’da oynadığı maçların sonuçları şöyle;

Bayburt Grup Özel İdare Spor – Erzincan spor 11-1

Bayburt Grup Özel İdare Spor – Gümüşhane spor 4-2

Bayburt Grup Özel İdare Spor – Erzurum Yakutiyespor 3-1 (penaltılarla)