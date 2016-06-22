BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPORDA TRANSFER

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları devam ediyor.

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPORDA TRANSFER
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2015/2016 Futbol Sezonunda TFF 2 Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Sporun futbolcusu Sinan Ayar ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk;
" Teknik Sorumlumuzun listesinde olan, sağ ve sol kanatta da oynayabilen Sinan Ayar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hedefi olan bir takım olmamız için gereken her mevkiye transferlerimiz devam edecek. Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun ” dedi.
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kiraz - 6 ay önce
inşAllah hayırlı olur
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