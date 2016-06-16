BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPORDA TRANSFER

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları devam ediyor.

2015/2016 Futbol Sezonunda TFF 3 Lig gurupta mücadele eden Ligi 3 bitirip Paly Off oynayan Tire 1922 Sporun Başarılı Eldiveni Kaleci Erhan Kırcı ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Menejeri Şükrü Köksal;

" Teknik Sorumlumuzun listesinde olan 2 Futbolcu ile imzaları atmış ve bu sezon bir kolej takımı oluşturma amacıyla kadromuza hedefimizdeki Ahmet Üneri’de katmıştık. Şimdi ise Kalemiz emin ellerde, geçtiğimiz sezon Tire 1922 Spor’u Play Off’lara taşıyan Erhan Kırcı ile sözleşme imzaladık.

Hedefi olan bir takım olmamız için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun ” dedi.