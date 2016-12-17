BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPOR’DA TEKNİK SORUMLU SEMİH TOKATLI

TFF Spor Toto 3 Lig de mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp 2016 – 2017 Futbol Sezonu ikinci yarısı için Teknik Sorumlu Semih Tokatlı ve ekibi ile sözleşme imzaladı.

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPOR’DA TEKNİK SORUMLU SEMİH TOKATLI
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Kulüp Tesislerinde yapılan imza töreninde, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk, “İlker hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmıştık. Kendisine bu güne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.
Ligin ikinci yarısı için Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, Yardımcı Antrenör İsmail Kaba ve Kaleci Antrenörü Ahmet Aygün ile bu gün itibari ile sözleşme imzaladık. Ligin başında ki hedefimiz de kesinlikle sapma olmamıştır, Yeni hocamızın bilgi, birikim ve tecrübeleri ve Transfer komitemizin çalışmaları sonucu gereken mevkilere transferler yapıp beklenen hedefe ulaşacağız. Aldığımız bu kararın camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Sözleşme imzalayan Teknik Sorumlu Semih Tokatlı ise ; “ Başarıya mahkum, yönetim kurulu, taraftarı ve camiası ile bu başarıyı sonuna kadar hak eden Bayburt Grup Özel İdare Spor’a beklediği başarıyı yakalamak adına buradayız.
Takımı çok iyi gözlemleyip gerekli mevkilere ihtiyacımız olan transferleri yapıp ligin ikinci yarısında bambaşka bir Bayburt Grup Özel İdare spor olarak taraftarlarımızın karşısına çıkacağız.” 

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