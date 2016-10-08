BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPORA YENİ İDMAN SAHASI

TFF Spor Toto 3 Lig 1 Gurupta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor, kendi tesisleri içerisinde bulunan boş alana antrenman sahası yapıyor.

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPORA YENİ İDMAN SAHASI
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Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk; Türkiye Futbol Federasyonu Kaynak Kullandırma Fonundan, kulübümüze kazandırılan idman sahası inşaatına başlandı. Şu aşamada Zemin Tesviye tabaka ve kotlandırma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonunun çim saha yapım, bakım ve onarım işlerini yapan en büyük firmalarından birinin danışmanlığı ile yaptığımız sahamız, Türk Futboluna, profesyonel liglerde ilimizi temsil eden takımımız Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor’a hem de şehrimize en iyi hizmeti verecektir.


Antrenman Sahasının Kulübümüze kazandırılması aşamasında emeği geçen başta Sayın Bakanımız Naci Ağbal ve Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğluna, Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız Yıldırım Demirören ve Yönetim Kuruluna, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Abdurahman Şentürk ’e, , Bayburt Valimiz İsmail Ustaoğluna, Belediye Başkanımız Mete Memiş’e, AK Parti İl Başkanımız Hakan Kobal’a, İl Genel Meclis Başkanımız Yusuf Elçi ve Yönetim Kuruluna, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve çalışanlarına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze, daha önce Yönetim Kurulumuzda görev yapan yöneticilerimize ve şu an bizimle görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. “
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