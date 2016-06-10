Bayburt Grup Özel İdare spor, Teknik Sorumlu İlker Erdem ile ön protokol imzaladı

TFF Spor Toto 3 Lig de mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp 2016 – 2017 Futbol Sezonu için Teknik Sorumlu İlker Erdem ile ön Protokol imzaladı.

Anlaşma sonrası Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk, "İlker hocamızla anlaştığımız için mutluyuz. Kariyeri ve tecrübesi ile hedefimize katkı yapacak olan bir teknik adamla anlaşmış olduk. Camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.“ Geçen yıl veya önceki yıl kaçırılmış Şampiyonluk için Teknik Ekip, Futbolcularımız ve bu Futbol Şehrinin bu davaya inanması ve tek yürek olması lazım” açıklamasını yapan İlker Erdem,"Bayburt'a ve taraftarlarımıza şunu ifade edeyim ki, Bundan sonraki süreçte, yapacağımız transferler Şampiyonluğa inanan, bu uğurda savaşan ve formasını terleten inançlı oyuncular topluluğundan oluşacaktır.Şampiyonluğa ve başarıya inanmayan hiç kimse ne başta ne de bu yolda ilerlerken bizlerle olmayacaktır. Herkesin bizlere destek vermesini bekliyorum " diye konuştu.İlker Erdem Bu Sezon 3 lig 2 gurupta mücadele eden Payas sporun başında 24 Maçta / 6 Galibiyet / 9 Beraberlik / 9 Mağlubiyet Aldı.Çalıştırdığı Takımlar;2015 2016 Payas spor2014 2015 Ümraniye spor2013 2014 Konya Anadolu2012 2013 Trabzon Kanuni2012 Büyük çekmece2010 2011 Trabzon Kanuni2009 2010 Gümüşhane spor2008 2009 Büyük çekmece2007 2008 1461 Trabzon sporToplam 227 Maçta 81 Galibiyet / 67 Beraberlik / 79 Mağlubiyet