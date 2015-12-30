BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPOR İKİNCİ YARIYA TRANSFERDE HIZLI GİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu,3 Lig 3. Gurup Profesyonel Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde İkinci Yarı transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bayburt Grup Özel İdare Spor tesislerinde takıma yeni katılan 3 futbolcunun imza töreninde konuşan

Bayburt Grup

Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk; bu oyunculardan ayrı 3 yeni transfer daha yapacaklarını söyledi.

İkinci devre hazırlıklarını başladıklarını anımsatan Şentürk,

" Takımımıza takviye yapmayı düşündük ve şu anda 3 yeni oyuncu takviye yaptık. Ümraniye Spordan Ön Libero – Orta saha Yasin Tosun ile kiralık, Sivas Belediye Spordan Sol Ön Murathan Buruş ile 1,5 yıllık ve Kırıkhan Spordan Kaleci Can Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor’da sözleşmeleri devam eden, Alperen Öğdüm, Hakkı Helvacı, İlkay Bilge ve Mert Danışmaz ile yollar ayrıldı.

Bu oyunculardan ayrı olarak 3 yeni transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'ya kampa gideceğiz dedi.

Antalya'da kamp

Takımın ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya da kampa gideceğini ifade eden Şentürk,

"Takımımız 22 kişilik kadroyla yarın Antalya'ya kampa gidiyor. 3 yeni transferimiz daha olacak dolayısıyla Antalya'da 25 oyuncuyla kampımızı sürdüreceğiz. Bu arada sayın Bakanımız Naci Ağbal’a, Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu’na, Valimize, Belediye Başkanımıza, Onursal Başkanımız Abdurrahman Şentürk'e,İl Başkanımız Hakan Kobal’a,İl Özel İdare Genel Sekreterliğine, İl Genel Meclis Başkanımız ve yönetimine, yönetim kuruluma, tüm emeği geçen kurum ve kuruluşlara, taraftar guruplarımıza ve bütün Bayburt halkına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hedef Play-off

Takımın hedefinin Play - Of’a kalarak ikinci lige çıkmak olduğunu vurgulayan Şentürk, sözlerinin şöyle tamamladı:

"Geçen yıl kupada bir ilki gerçekleştirmiştik. Fenerbahçe'yle guruplara kalmıştık. Bu yılda bir ilki gerçekleştireceğiz. İnşallah Play-of oynayıp 2. lige çıkacağız. Hedefimiz budur. İnşallah Mevla’m nasip eder. Bu arada bütün siyasi partilerimize de teşekkür ediyorum. Bayburt küçük şehir biz bölünecek kadar büyük değiliz. Birlik olmalıyız. Tek yürek olup bu işi başaracağız. Nasıl ki, en küçük il olmamıza rağmen bakan çıkardıysak Sayın Naci Ağbal gibi onun bize vermiş olduğu enerjiyle bizde bu işi başarmak istiyoruz Ayrıca yeni transferlerimiz bir kaç gün içerisinde gerçekleşecek." dedi.



















