Bayburt Grup, Kozan Belediyespor'u iki golle geçti

Bayburt Grup Özel İdare, Adana deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
Bayburt Grup Özel İdare, Adana deplasmanından 3 puanla ayrıldı. 3. Lig. 1. Grup’ta yer alan temsilcimiz 11. Hafta karşılaşmasında Adana deplasmanında Kozan Belediyespor’u net bir skorla geçerek ligdeki çıkışını sürdürdü. Saat 14.30’da Kozan İsmet Atlı Satdyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Onur Bingöl yönetti. Maçın genelinde rakibine oranla üstün bir futbol sergileyen Bayburt Grup, 90 dakikadan 2-0 üstünlükel ayrıldı.
Temsilcimizin gollerini 45. dakikada (penaltıdan) Ali Koçak ile 88. Dakikada Oğuzhan Türkmen kaydetti. Bergama Belediyespor galibiyetinin ardından deplasmanda Kozan Belediyespor’u da net bir skorla geçen Bayburt Grup, puanını 16’ya yükseltti. Ligde 4. sıraya kadar yükselen Bayburt Grup, 11. hafta karşılaşmasında Gençosman Stadyumu'nda lider Manisa BBSK'yı ağırlayacak.
Ligde 10. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Kozan Belediyespor - Bayburt Grup Özel İdare: 0-2 Çatalcaspor - Ofspor: 0-3 Batman Petrolspor - Erbaaspor: 2-2 Orhangazi Belediyespor - Erzin Belediyespor: 0-0 Manisa BBSK - Halide Edip Adıvar: 3-2 Yomraspor - Çanakkale Dardanel SK: 3-2 Bergama Belediyespor - 12 Bingölspor: 2-0 Kemerspor 2003 - Düzcespor: 0-2 Bayrampaşa - Yeni Altındağ Bld.: 0-1
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