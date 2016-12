“BAYBURT GRUP” KONGREDE DEVAM DEDİ

Spor Toto 3. Lig takımlarından Bayburt Grup Özel İdare, bugün olağan genel kurulunu Kulüp Sosyal Tesislerinde gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi.

​İsmail Ustaoğluna​

, Belediye Başkanımız Mete Memiş, İl Başkanımız Hakan Kobal,

​İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi,​

İl Özel İdare

miz​

ve tüm çalışanlarına, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve STK’ larımıza,Bayburt'ta Görev Yapan Medya Mensuplarına, Tüm Muhtarlarımıza, Yönetim kurullarımıza, yeni seçilen Yönetim Kurulumuza, Bal Ligi ve Profesyonel ligde takımımızın hedefe ulaşmasında emeği geçen tüm Teknik ekip ve Futbolcularımız ile Bayburt Grup camiasına, bizleri hiçbir yerde yalnız koymayan cefakar taraftarlarımıza teşekkürü bir borç biliyor, yeni sezonda da herkesin takımımıza sahip çıkmasını bekliyoruz.”dedi.

Hikmet Şentürk başkanlığında devam kararı alınan kongrede yeni yönetim kurulu; Yusuf Elçi, Nesumittin Selçuk, Hayri Tekin, Süleyman Seyhan, Arif Bilen, İsmail Özbek, Yaşar Yıldız, Turgut Özbek, Yıldıray Kılıç, Sedat Budak, Cengiz Karakaşoğlu, Enis Aslan, Şükrü Kayalı, Yaşar Kobal, Mehmet Budak, Ersoy Özbek, Lokman Salman, Hüseyin Kaymak, Mevlüt Birkanım ve Hüseyin Yıldız'dan oluştu.Kulüp sosyal tesislerinde kongrenin ardından bir konuşma yapan başkan Hikmet Şentürk, 2. ligi hedeflediklerini kaydederek, şu açıklamayı yaptı:“Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yaptığımız nokta transferlerin takıma büyük katkı sunmaları ile güzel bir ivme yakalayarak ligi Play-Off potasında tamamlamayı başaran Bayburt Grup Özel İdare Sporumuz, buradaki müsabakalardan istediğimiz neticeleri alamadık ve yeni yılda yeniden aynı ligde mücadele edeceğiz.Hedefimiz tekrardan ‘bir üst lig’ olarak belirleyecek ve bu hedefe koşacak olan takımımız gerekli transferleri yapacağız, bu güne kadar 4 dış transfer ve 1 iç transfer gerçekleştirdik, şu an Teknik Sorumlu olarak İlker Erdem yardımcı Antrenör Eyüp Saka ve Kaleci Antrenörü Nurettin Kabalak ile anlaşma sağlayarak, Takım Menajerliğine de Şükrü Köksal ile anlaşarak sezona kaliteli, azimli ve hırslı oyuncularla çıkmak istiyor ve istediğimiz hedefe ulaşmayı bekliyoruz.Bu hedefe ulaşmamız da emeği geçen Sayın Bakanımız Naci Ağbal ve Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğluna, Onursal Başkanımız ve Bayburt Group yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk’e, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Şentürk, Güngör Şentürk, Ahmet Şentürk ve Murat Şentürk’e ValimizBayburt Grup Özel İdare Gençlik spor Teknik Direktörü İlker Erdem, geçtiğimiz sezon alınan play-off başarısını hatırlatarak,“Bu takımın geçen yıldan play-off başarısı var. Artık play-off’un başarı sayılmayacağını düşünüyorum” dedi. Kongrenin ardından bir açıklama yapan Erdem, transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bayburt taraftarının ateşli olduğunu ve kendisinin de heyecanlı bir teknik adam olduğunu söyleyen Erdem, bu anlamda bir uyumun söz konusu olduğunu kaydederek, başarının gelmesi için de tüm şehrin desteğini beklediklerini kaydetti.Başkan Hikmet Şentürk ve menajer Şükrü Köksal’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Erdem şu açıklamayı yaptı: “Bölgemizin takımı bildiğimiz bir ekip” “13 yıl profesyonel futbol oynadım. 2006 yılında 1461 Trabzonspor’da teknik direktörlük hayatıma başladım ve ilk yılımda şampiyonluk kazandık. Beden Eğitimi mezunuyum, akademisyenim. Bayburt’ta da başarılı olmaya geldim. Bayburt Grup Özel İdare Spor bölgemizin takımı. Gümüşhane’de futbol oynadım. Bayburt’ta da teknik direktörlük nasip oldu. Bölgemizin takımı bildiğimiz bir ekip.” “Play-off’un başarı sayılmayacağını düşünüyorum” “Hedefimiz her zaman üst bölgeler oldu. Bazen zorunlu olarak gittiğimiz kulüplerden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Geçen yıl hocanın, takımın, yönetimin göstermiş olduğu bir başarı var. Play-off başarısı var. Artık play-off’un başarı sayılmayacağını düşünüyorum. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Bu iş nasiptir. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”“Birçok oyuncumuz ayrıldı. Kiralık olanlar vardı. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Savaşan, kendini bilen, bu şehre yakışır, mücadeleci oyuncu topluluğuyla birlikte hedefimize yürüyeceğiz. Şuan 16 kişiyiz 24 Futbolcuya tamamlayacağız.”“Bu kulüp bizim değil taraftarın. Biz bugün buradayız, onlar her zaman burada. Dün nasıl kulübe sahip çıktıysalar, bugün de yarın da sahip çıkacaklardır. Ateşli taraftar olması iyidir. Ben heyecanlı biriyim, ateşli bir teknik adamım. Onun için aksine çok uyum içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Maç içerisinde sıkıntılar yaşayabiliriz ama onlar sürekli takımın yanında olmalılar. Biz buraya ekmeğimizi kazanmaya, başarılı olmaya, görevimizi en güzel şekilde yapmaya geldik. Hatalarımız olabilir ama en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Tüm taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var.”