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BAYBURT GRUP HOCAYLA YOLLARINI AYIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 3 Lig 3. Gurupta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik spor 2015 -2016 sezonunda sözleşme imzaladığı Erdal İşkar ve ekibi ile yollarını ayırdı.

BAYBURT GRUP HOCAYLA YOLLARINI AYIRDI
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 Bayburt Grup Özel İdare Gençlik spor, Bahaddin Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçtiğimiz sezon Silivri spor’u çalıştıran ve 2015 -2016 sezonunda sözleşme imzaladığı Erdal İşkar ve ekibi ile yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk'le sözleşmesini karşılıklı fesih eden İşkar: "Öncelikle 2015 – 2016 Futbol Sezonu 3 Lig 3gurup ta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Spor’da görev yaptığımız süreçte ben ve ekibime desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız Hikmet Şentürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Sporcu kardeşlerimize ve her yerde ve her zaman cefakârca destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyor, takımımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz.

Türk Futbolun da bu gelip gitmeler hep var ve bundan sonra da var olacaktır, ondan dolayı her iki tarafa da hayırlı olsun."

Başkan Şentürk ise: "2015-2016 sezonuna Erdal İşkar hocamızla başladık. Bu güne kadar da devam eden birlikteliğimizde yönetim kurulumuzun kararı ile bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyip karşılıklı konuşarak yollarımızı ayırdık.

Bundan sonra ki Spor yaşamlarında Erdal Hocamız ve ekibine başarılar diliyoruz, yeni teknik ekibimizle ilgili yönetim kurulu olarak çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede hocamızı belirleyerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

Ayrım yapmaksızın herkesin desteğini bekliyoruz. Bizimle olmak isteyen herkese de kapımız açık. Şehrimize yakışır bir takım olacağız ve gerekenleri yapacağız. Taraftar gruplarımız ve tüm Bayburtlularla bunu başaracağız."


Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk



Tek. Direktör Erdal İşkar

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NEVŞEHİR - 1 yıl önce
malesef bülent hoca da ayrildi yeni̇ hocaniz o olacak haberi̇ni̇ yazin
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yusuf kazel - 1 yıl önce
Bu gidişle 3ligde sayar dururuz
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