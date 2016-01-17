BAYBURT GRUP FARKLI GALİP GELDİ

Süper Toto 3. Lig 3. Grup'ta 2. devrenin 2. maçında Körfez İskenderun​ ​spor'u konuk eden Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor 3 puanı 3 golle aldı.

BAYBURT GRUP FARKLI GALİP GELDİ
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 2. yarıda transfer edilen oyuncuların forma giydiği karşılaşmada yeni transferler oynadığı futbolla takdir topladı. 
Karşılaşma saat 13.00'te Genç
​ ​
Osman Stadyumu'nda başladı. 
Kaygan ve sert zeminde oynan karşılamada iki takım oyuncuları da ilk 20 dakika vasat bir futbol sergiledi.
2
​9​
. dakikada ise Yunus Emre Yalçın'ın ayağından gelen golle rahatlayan temsilcimiz bu golün ardından maçın kontrolünü de ele geçirdi. 
Golün ardından baskısını iyice artıran Bayburt Grup, 3
​8​
. dakikada ise uğur Karakoç'un kafa golüyle farkı 2'ye taşıdı. 
İlk yarı bu skorla soyunma odasına giden Bayburt grup ikinci devreye iyi başlayan taraf oldu. 
ilk yarıda bir asist yapan ve takıma yüksek oranda katkı sağlayan yeni transferlerden Murathan Buruş'un sık sık gol pozisyonlarına girdiği mücadelenin ikinci yarısında
​ 74 Dakika da​
Oltan Karakullukçu 
​maçın ​
3. golünü ve skoru belirleyen golü kaydetti.  

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: Semih Güner *** ,Ümit Kaya***, İsmail Taygun Tasalı***

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Can Avcı xxx, Ali  xx( Dk. 69 Yasin xx),Yener xxx, Uğur xxx (Dk. İbrahim xx), Yunus Emre xxx, Ömer xx, Yunus Emre Eserdi xx, Oltan xxx(  Fatih x),Süleyman Altuntaş xx,

KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR: Mehmet

​ ​
Akif x,Serdarxx, Ersoy x,Birol xx, Göktuğ xx,Reşo xx,Oğuzhan x,Seyit x,Eser x,Osman xx,Burak x

 GOLLER: DK.29 Yunus Emre Yalçın, Dk. 38 Uğur, Dk. 74 Oltan ( Bayburt Grup Özel İdare) 



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