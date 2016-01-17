BAYBURT GRUP FARKLI GALİP GELDİ

Karşılaşma saat 13.00'te Genç
Osman Stadyumu'nda başladı.
Kaygan ve sert zeminde oynan karşılamada iki takım oyuncuları da ilk 20 dakika vasat bir futbol sergiledi.
2
9. dakikada ise Yunus Emre Yalçın'ın ayağından gelen golle rahatlayan temsilcimiz bu golün ardından maçın kontrolünü de ele geçirdi.
Golün ardından baskısını iyice artıran Bayburt Grup, 3
8. dakikada ise uğur Karakoç'un kafa golüyle farkı 2'ye taşıdı.
İlk yarı bu skorla soyunma odasına giden Bayburt grup ikinci devreye iyi başlayan taraf oldu.
ilk yarıda bir asist yapan ve takıma yüksek oranda katkı sağlayan yeni transferlerden Murathan Buruş'un sık sık gol pozisyonlarına girdiği mücadelenin ikinci yarısında
74 Dakika daOltan Karakullukçu
maçın 3. golünü ve skoru belirleyen golü kaydetti.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: Semih Güner *** ,Ümit Kaya***, İsmail Taygun Tasalı***
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Can Avcı xxx, Ali xx( Dk. 69 Yasin xx),Yener xxx, Uğur xxx (Dk. İbrahim xx), Yunus Emre xxx, Ömer xx, Yunus Emre Eserdi xx, Oltan xxx( Fatih x),Süleyman Altuntaş xx,
KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR: Mehmet
Akif x,Serdarxx, Ersoy x,Birol xx, Göktuğ xx,Reşo xx,Oğuzhan x,Seyit x,Eser x,Osman xx,Burak x GOLLER: DK.29 Yunus Emre Yalçın, Dk. 38 Uğur, Dk. 74 Oltan ( Bayburt Grup Özel İdare)