Bayburt Grup, evinde Sancaktepe Bld. Sporla berabere kaldı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bayburt Grup, sahasında ağırladığı Lig Lideri Sancaktepe Bld. Spor karşısında 1’er puanı paylaşan taraf oldu.
Bayburt Grup Özel İdare, 32. hafta karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Bayburt Grup İl Özel İdare ve Gençlik Spor sahasında lider Sancaktepe Belediye Spor’u ağırladı.
Futbol açısından kısır geçen mücadelede her iki takımda kendi adına birer net gol pozisyonu yakalarken karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Bayburt Grup aldığı 1 puanla 9. sırada yerini alırken matematiksel olarak play-of şansı sürse de bu yöndeki umutlarını tüketti
Karşılaşma bu skorla sona ererken 1 puanın sahibi olan Bayburt Grup, 44 puanla 9. Sırada kaldı.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: ADEM SARITAŞ X, EMRAH ÜNAL X,ABDURRAHMAN ATABAY X
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Gökhan Aslan xxx, Yücel xx (Dk. 77 Selçuk xx ), Erçin xx, Gökhan Köseoğlu xx, Aykut Sarıdoğan x, Batuhan xxx ,Sertaç xx , Baran xx , Yener xxx, Onur xx, Hasan Üstübücü xx,
SANCAKTEPE BLD. SPOR: Mehmet x, Doğancan x( Dk. 78 Gökhan x ) , Süleyman xx, İlker xx, Umut x, Ersin x, Koray x, Erdinç xx, Anıl x ( Dk .68 Nuri x ), Abdulsamet xx, Samet xx
SARI KARTLAR:Erçin,Onur ( Bayburt Grup ) , Anıl,Erdinç (Sancaktepe Bld. )
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