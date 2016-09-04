BAYBURT GRUP EVİNDE MAĞLUP

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup 2016 – 2017 Futbol Sezonu ilk maçında, İlker Erdem yönetimine emanet edilen Bayburt Grup, yapılan yeni transferlerle ligde daha etkili olmayı hedefliyor. İlk maçla birlikte sezona hızlı giriş yapmayı hedefleyen Bayburt Grup, bu gün Genç Osman Stadyumunda Ankara Demirspor ile karşılaştı.

​06 Eylül Salı​

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cak.

Karşılaşmayı hakem Turgut Doman ve triosunun yönettiği maça hızlı başlayan ev sahibi ekip dakikalar 13 ü gösterirken Oltan’ın attığı gol ile öne geçti. Golün sevincini yaşarken 18 ve 28 Dakikalar da sahneye çıkan Muhammed Enes attığı şık goller ile takımın bir anda 2-1 öne geçirdi. İlk yarıyı en azından beraberlikle bitirip soyunma odasına gitmek isteyen ev sahibi Bayburt Grup 42 dakikada Günay’ın golüne engel olamayarak ilk 45 dakikayı 3-1 mağlup bitirerek soyunma odasına gitti.İkinci yarıya Ahmet’i çıkarıp Yücel ile başlayan Bayburt Grup puan ve goller için rakip takım sahasına oyunu yıkma çabaları sonucu 62 dakika da Sinanın ayağından Frikik ile bir gol daha bularak 3-2 duruma getirse de bundan sonraki dakikalarda yoğun ve bilinçsizce baskı gol getirmeyince Bayburt Grup ilk maçında evinde 3-2 mağlup ayrıldı.Günü Ziraat Türkiye Kupasında Serhat Ardahan Spor ile Ardahan’da karşılaşacak olan Bayburt Grup 10 Eylül Cumartesi Günü Cizre Spor ile deplasmanda karşılaHAKEMLER: Turgut Doman xx,Fatih Pazı xx,Gürcan Dönmez xxBAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan (xx)- Aykut(xx) , Yener (xx), Furkan (x) , Sinan (xx) , Koray (x) ( Dk. 46 Celal xx), Tuncay (x)( Dk. 70 Hayri Mert x), Sergen (x), Yasin (x), Ahmet (x) ( Dk. 46 Yücel xx), Oltan (xx)ANKARA DEMİR SPOR: Erşen (xx)- Doğancan (xx), Selçuk (xx )(Dk.46 Burak xx), Furkan (xx), Emre (xx) (, Bilal (xx), Muhammed Enes (xxx), Fatih (xxx), Hasan (x) , Taner (xx), Güney (xx)(Dk. 73 Burak x) (Dk. 82 Burak Sürmeli x)GOL: Dk.13 Oltan, Dk. 62 Sinan (Bayburt Grup ), Dk.18,28 Muhammed Enes, Dk. 42 Günay ( Ankara Demir)SARI KARTLAR: Yasin (Bayburt Grup), Erşen,Doğancan,Bilal,Taner, (Ankara Demir )