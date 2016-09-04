BAYBURT GRUP EVİNDE MAĞLUP

İkinci yarıya Ahmet’i çıkarıp Yücel ile başlayan Bayburt Grup puan ve goller için rakip takım sahasına oyunu yıkma çabaları sonucu 62 dakika da Sinanın ayağından Frikik ile bir gol daha bularak 3-2 duruma getirse de bundan sonraki dakikalarda yoğun ve bilinçsizce baskı gol getirmeyince Bayburt Grup ilk maçında evinde 3-2 mağlup ayrıldı.
06 Eylül SalıGünü Ziraat Türkiye Kupasında Serhat Ardahan Spor ile Ardahan’da karşılaşacak olan Bayburt Grup 10 Eylül Cumartesi Günü Cizre Spor ile deplasmanda karşılaşacak.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: Turgut Doman xx,Fatih Pazı xx,Gürcan Dönmez xx
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan (xx)- Aykut(xx) , Yener (xx), Furkan (x) , Sinan (xx) , Koray (x) ( Dk. 46 Celal xx), Tuncay (x)( Dk. 70 Hayri Mert x), Sergen (x), Yasin (x), Ahmet (x) ( Dk. 46 Yücel xx), Oltan (xx)
ANKARA DEMİR SPOR: Erşen (xx)- Doğancan (xx), Selçuk (xx )(Dk.46 Burak xx), Furkan (xx), Emre (xx) (, Bilal (xx), Muhammed Enes (xxx), Fatih (xxx), Hasan (x) , Taner (xx), Güney (xx)(Dk. 73 Burak x) (Dk. 82 Burak Sürmeli x)
GOL: Dk.13 Oltan, Dk. 62 Sinan (Bayburt Grup ), Dk.18,28 Muhammed Enes, Dk. 42 Günay ( Ankara Demir)
SARI KARTLAR: Yasin (Bayburt Grup), Erşen,Doğancan,Bilal,Taner, (Ankara Demir )