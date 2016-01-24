Bayburt Grup Dersim’den Zaferle Döndü

Bayburt Grup Özel İdare Spor Dersim spor deplasmanından 2-0 ‘lık galibiyetle dönerek altın değerinde 3 puan almış oldu.

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Dersim spor maçı öncesi kardan temizlenen Atatürk stadyumunda suni çim zeminin buzlu olması iki takım içinde top kontrolünü zora soktu. 6. dakikada serbest vuruş kazanan Bayburt Grup’ta topun başına Ali Koçak geçti. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruşu kullanan Ali Koçak mükemmel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk dakikalarda moral bulan Bayburt Grup Özel İdare Spor, bu dakikadan sonra daha iyi pas yapan ve top kullanma yüzdesi yüksek olan taraf oldu. Tribünleri dolduran Dersim spor taraftarlarının takımlarına destek vermesiyle gol aramaya çalışan Dersim spora geçit vermeyen Bayburt ekibi ilk 45 dakikada attı golle soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

İlk 45 dakikanın bitimiyle birlikte tribünlerden maçın hakemine ve Bayburt Grup sporcularına küfürler yağmaya başladı. Soyunma odasına gitmeye çalışan Bayburt Grup Özel İdare Spor’lu bazı futbolculara ve yardımcı antrenöre, tribünlerden atlayan seyircilerden bazıları vurmak istediler. Polislerin araya girmesiyle olaylar engellendi ve Bayburt ekibi zorla soyunma odasına giderken, maçın hakemleri dakikalarca sahada beklemek zorunda kaldılar.

İkinci devreye taraftarın baskısı ve birazda korku içerisinde başlayan Bayburt Grup Özel İdare Spor’lu futbolcular üst üste gol pozisyonlarına girmelerine rağmen topu ağlarla buluşturamadılar. Maçın 64. dakikasında Dersimspor’dan Erhan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı. Maçın uzatma dakikalarında Hayri Mert takımının ikinci golünü kaydetti ve maç 2-0 Bayburt Grup Özel İdare Spor’un galibiyetiyle sonaerdi.2 yıldır kendi sahasında yenilmeyen Dersim spor maçının sonunda olaylar çıktığı öğrenildi ve sporcular zorla soyunma odasına alındıkları bilgisi verildi.Bayburt Grup Özel İdare Spor bu galibiyetle puanını 30 yaparak grupta 8. sıraya yükselmiş oldu. Haftaya Pazar günü Genç Osman’da Bayburt’un konuğu Manavgat Spor olacak.

Haftanın Maçları

Dersimspor 0 – 2 Bayburt Grup Özel İdare,Dardanelspor 1 – 2 Kastamonuspor 1966,Körfez İskenderunspor 1 – 0 Gölcükspor,Manavgatspor 2 – 3 24 Erzincanspor,Çine Madranspor 1 – 3 Batman Petrolspor,Beylerbeyispor 0 – 1 Niğde Belediyespor,Tavşanlı Linyitspor 0 – 1 Çorum Belediyespor,Çatalcaspor 3 – 0 Bergama Belediyespor,Sandıklıspor 0 – 1 Van BBSK







