Bayburt Grup Çorum Engelini 3 puanla geçti.

Bayburt Grup özel idare spor Çorum Belediyespor deplasmanda 3 puan aldı.

Bayburt Grup Çorum Engelini 3 puanla geçti.
20 Mart 2017 Pazartesi 12:35
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Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, sahasında Bayburtspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Turhan Kılıççıoğlu

Hakemler: Enez Kaplan xx, Gökhan Çelik xx, Çetin Öncel xx

Çorum Belediyespor: Sercan x, Tahir x, Akın x (Hüseyin dk. 67 x), İmam x, Yakup Kayış x, Ali Kemal x, Selim x (Sebahattin dk. 75 x), Salim x (Çağrı dk. 59 x), Yakup Alkan x, Mertcan x, Yeldar x

Bayburtspor: Gökhan xx, Sertaç xx, Hasan Gündoğdu xx (Selçuk dk. 90 ?), Aykut xx, Batuhan xx (Eren dk. 90+3 ?) Baran xx, Erçin xx Gökhan xx, Yücel xx, Onur xx, Hasan Üstübücü xx (dk. 86. Sinan x)

Gol: Batuhan (dk. 70) (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: Yakup Alkan, Tahir, Akın (Çorum Belediyespor), Baran, Hasan Üstübücü (Bayburtspor) - ÇORUM

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