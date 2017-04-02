Bayburt Grup bir puana razı oldu..

Bayburt Grup Özel İdare, Kozan Belediyespor deplasmanından bir puanla dönüyor...
Bayburt Grup Özel İdare, 31. Hafta karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Ligin 38 puanlı takımlarından Kozan Belediyespor'a konuk olan Bayburt Grup, maçtan 1-1'lik sonuç ile ile ayrıldı. Saat 15.00’te Kozan İsmet Atlı Stadı’ndan oynanan karşılaşmayı Müjdat Duman, Cankut Gönenç, Uğur Akalp üçlüsü yönetti. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçın ikinci yarısının hemen başında temsilcimiz öne geçtiği golü buldu. 48. dakikada Baran Yardımcı ile 1-0 öne geçen Bayburt Grup, 63’te kalesinde gol gördü. Kozan Beledispor’a beraberliği getiren golü Burçak Özkanca attı.
Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
31. haftada alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Ankara Demirspor - Cizre Spor: 1-1 Çorum Belediyespor - Kartalspor: 2-0 Beylerbeyi - Kütahyaspor: 4-0 Kızılcabölükspor - Kocaelispor: 2-4 Kozan Belediyespor - Bayburt Grup Özel İdare: 1-1 Tekirdağspor - Erzin Belediyespor: 1-1 Sancaktepe Belediyespor - Karacabey Birlikspor: 2-1 Gölcükspor - Van BBSK: 0-0 24 Erzincanspor – Manavgatspor: 4-2
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