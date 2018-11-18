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Bayburt engel tanımıyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 13. hafta mücadelesi sona erdi.

Bayburt engel tanımıyor.
18 Kasım 2018 Pazar 16:01

Bayburt İl Özel İdare, Cizre deplasmanına konuk olduğu haftayı kayıpsız kapattı. Cizrespor’la karşılaşan temsilcimiz ilk çeyrekte attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı. Ligin en zor deplasmanlarında biri olan Cizre’de maç saat 13.30’da başladı. Maçın ilk çeyreğinde Cizrespor’u bunaltan baskılı bir oyun sergileyen Bayburt İl Özel İdare 10 dakika ara ile iki gol buldu. 6. dakikada Erol Yükseker’in attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz baskılı oyununu golü aradından da sürdürdü. 16. dakikada Serdar Eyilik takımını iki farklı öne geçiren golü kaydetti.

Zaman zaman sertleşen karşılaşmada Cizrespor’dan Sayim Çelik 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma temsilcimizin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İki zor maçtan 4 puan Öte yandan apar topar takımın başına getirildikten sonra ayağının tozuyla Kocaelispor deplasmanına çıkan Teknik Direktör Ferruh Özgün önce Kocaeli’nden alınan 1 puan ve Cizre deplasmanından alınan galibiyetle taraftara güven verdi. Namağluğ ünvanı sürüyor Ligin tek namağlup takımı ünvanına sahip olan temsilcimiz maçın ardından puanını 29’a çıkardı.

 Cizrespor deplasmanını alınan karar gereği seyiricisinden mahrum kayıpsız atlatan Bayburt İl Özel İdare 25 Kasım günü Gençosman’da iki haftanın ardından taraftarıyla da hasret giderecek. Temsilcimizin rakibi ise ligin güçlü takımlarından Çorum Belediyespor... 

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