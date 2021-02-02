Bayburt Demirözün’den Sivasspora 4 futbolcu

Amatör ligde mücadele eden Demirözü spor’dan 4 isim Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor transfer oldu.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Belediye Başkanlığı adaylığım sürecinde pasif durumda olan kulübümüzü faal hale getirme sözü vermiştik. U14, U19 ve Amatör Ligde oynayacak 3 takım oluşturmayı başardık. Bunun neticesinde futbolcularımız kendilerini gösterme imkanı buldular. Hemşehrimiz olan Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan ile istişareler yapılarak Sivasspor’dan futbolcularımızın takip edilmesin istedik. Bunun neticesinde Sivasspor, Özgür Acun, Batuhan Aytemur, Yusuf Sami Sarıkaya ve Serhat Öztürk isimli 20 yaş altında ki 4 gencimize talip oldu. Transferin son gününde 4 sporcumuz profosyonel sözleşmeye imza attılar.

Bizleri gururlandıran bu gelişme süresince önemli katkıları bulunan, Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan, Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Odyakmaz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Hayrettin Öner’e teşekkür ediyorum. Profesyonel sözleşme imzalayan genç kardeşlerimize de üstün barılar diliyorum” dedi.