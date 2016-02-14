Bayburt Dardaneli 3 puanla geçti

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ… 3 GOL 3 PUAN

3 puana, 3 golle ulaştı Bayburt Grup Özel İdare Gençlik spor, ligin güçlü ekiplerinden Dardanel spor’u da boş gönderdi.



Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, ligin güçlü ekiplerinden Dardanel spor’u da boş gönderdi. Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta haftanın en önemli maçında gülen taraf temsilcimiz oldu. Lig beşincisi Çanakkale Dardanel spor’u konuk eden Bayburt Grup, kritik maçtan 3-1 galip ayrıldı.



Ligde son haftalardaki istikrarını sürdüren ve zirve yarışına ortak olan Bayburt Grup, güçlü rakibini geçmeyi başardı.



Bayburt Grup’a çok önemli 3 puanı getiren golleri 2. dakikada Oltan Karakullukçu ve 72. İle 74. dakikalarda Murathan Buruş kaydetti. Maç golle başladı Gençosman Stadyumu'nda saat 13.00'da başlayan maçı Sezer Polat, Yunus Taşkın, Kemal Kavi üçlüsü yönetti. Bayburt Grup, hızlı başladığı maçın hemen başında Oltan'la golü buldu. 2. dakikada gelişen poziyonda Uğur Karakoç'un sağ çizgiden yaptığı ortaya rakip oyuncular arasında iyi yükselen Oltan Karakullukçu kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-0 Net penaltıyı vermedi! Golün ardından iki takımın orta saha mücadelesine sahne olan maçta daha üstün oynayan taraf temsilcimizin 28. dakikada bariz penaltısı verilmedi. Ceza sahasına gelen ortada rakip oyuncunun topa elle müdahale ettiği pozisyonda maçın hakemi Sezer Polat oyunu devam ettirdi.



Teknik heyet ve taraftarların çılgına döndüğü kararın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Maçta etkili futbolunu sürdüren temsilcimiz zaman zaman gol poziyonlarına da girdi. Bunların birinde 41. dakikada Murathan Buruş ceza sahasına girişte ara pasıyla topu Yunus Emre Yalçın'a çıkardı. Yunus Emre'nin vuruşu direğin üstünden az farkla dışarı çıktı. İlk yarı temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya daha iyi başlayan Dardanelspor, üstüste girdiği 2 gol pozisyondan sonuç alamadı. 55. dakikadan itibaren oyuna yeniden hakim olan temsilcimz 60. dakikada net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Uğur'un ortasında gelişine vuran Oltan, topu direğin ütünden dışarı attı. Rakip 10 kişi kaldı 62. dakikada rakip 10 kişi kaldı.



Dardanelspor'lu Engin Aktürk Uğur Karakoç'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan rakibine karşı etkisini daha da artıran temsilcimiz 63. dakikada şansız bir pozisyon daha yaşadı. Ceza sahasına yapılan ortada Yener topun gelişine iyi vurdu. Kalecinin uzanamayacağı köşeye giden top direğin yanından dışarı çıktı. 5 dakikada 3 gol Bayburt Grup 72. dakikada kendisini rahatlatan ikinci golü buldu. Tribünlerin 69. dakika şovunun devam ettiği dakikalarda Yener'in ara pasıyla ceza sahasına sızan Murathan Buruş düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 2-0 Tribünler golün sevincini yaşarken bu kez Dardanelspor kontra ataktan golü buldu. Durumu 2-1'e getiren golü 74. dakikada Uğur Parlak attı.



Golün ardından etkisini sürdüren temsilcimiz bu gole 76. dakikada cevap verdi.

Uğur Karakoç'un sağdan yaptığı ortada enfes bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturan Murathan Buruş takımını yeniden 2 farklı öne geçirdi. 3-1 82. dakikada yine Murathan Buruş üçüncü golüne çok yaklaştı. Zor pozisyonlarda topu ağlarla buluşturan Murathan bu kez boş pozisyonda şansız bir şekilde topa vuramadı. Maçın son anına kadar baskısını sürdüren Bayburt Grup, yakaladığı diğer fırsatlarda golü bulamadı. 90 dakika temsilcimizin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 5'te 5 yaptı, 4. sıraya oturdu Sürpriz sonuçların aldığı 25. haftayı da galibiyetle kapatan Bayburt Grup, peş peşe beşinci galibiyetini aldı. Geriden takip ettiği rakibini net bir skorla geçtiği haftada play-off hattındaki takımlardan Beylerbeyispor ise kendi sahasında mağlup oldu. Puanını 39'a yükselten temsilcimiz bu sonuçların ardından ligde 4. sıraya oturdu.

25. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle: Bayburt Grup Özel İdare - Dardanelspor: 3-1 Van BBSK - Batman Petrolspor: 1-0 24 Erzincanspor - Sandıklıspor: 3-1 Beylerbeyispor - Körfez İskenderunspor: 1-3 Çorum Belediyespor - Çatalcaspor: 3-1 Darıca Gençlerbirliği - Dersimspor: 3-1 Gölcükspor - Tavşanlı Linyitspor: 1-0 Kastamonuspor 1966 - Çine Madranpor: 2-0 Niğde Belediyespor - Manavgatspor: 2-0



Haftanın maç sonuçları

Bayburt Grup Özel İdare 3 – 1 Dardanelspor

Beylerbeyispor 1 – 3 Körfez İskenderunspor

Çorum Belediyespor 3 – 1 Çatalcaspor

Gölcükspor 1 – 0 Tavşanlı Linyitspor

Darıca Gençlerbirliği 3 – 1 Dersimspor

Kastamonuspor 1966 2 – 0 Çine Madranspor

Niğde Belediyespor 2 – 0 Manavgatspor

24 Erzincanspor 3 – 1 Sandıklıspor

Van BBSK 1 – 0 Batman Petrolspor

STAT: GENÇ OSMAN



HAKEMLER: SEZER POLATXX, YUNUS TAŞKINXX, KEMAL KAVİ XX



BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Can Avcı xxx, Ali xx, Yener xxx, Uğur xx (Dk. 84 İbrahim xx), Yunus Emre xx( Dk. 79 Sergen x),Ercin xxx, Murathan xxx, Ömer x xx, Yunus E. Eserdi xx, Oltan xxx( Dk. 89Muratxx), Yasin xxx,



DARDANEL SPOR A.Sİ: Murat xx, Suat x, Uğur xx, Ahmet x (Dk.58 Uğur x),Matiyes xx, Ufuk x ( Dk.88 Kuzey),Yaşar x, Engin x,Yasin Mert xx, Taner xx, Özer x



GOLLER: DK.2 Oltan,70, 75 Murathan Buruş ( Bayburt Grup Özel İdare), Dk.72 Uğur (Dardanel Spor)

SARI KARTLAR: Erçin (Bayburt Grup), Engin Özer (Dardanel Spor)

KIRMIZI KART: Dk.60 Engin (Dardanel Spor)













