Bayburt Çorum Deplasmanından galip döndü

7.dakikada Çorum Belediyespor, Bayburt yarı alanı ortalarından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Turgay topu direk kaleye gönderdi. Kaleye yönelen topu kaleci Taylan son anda kornere çelmeyi başardı.

17.dakikada sağ kanattan Berat Ali ceza alanı içine girmeyi başardı. Ceza alanı ön çizgisine hareketlenen Hakan’a çıkarttığı pası bu futbolcu direk kaleye gönderdi ancak top yandan avuta çıktı.

24.dakikada Çorum Belediyespor atağı ani gelişti. Sağ kanatta topla buluşan Emrah pasını Turgay’a aktardı. Topla buluşan Turgay savunma arkasına hareketlenen Hakan’a pasını aktarmayı başardı. Sağ çaprazda topla buluşan Hakan direk kaleye gönderdi ancak top farklı şekilde avuta çıktı.

29.dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Turgay yerden vurdu. Top kaleci Taylan’da kaldı.

31.dakikada Bayburt Grup İl Özel İdare gole çok yaklaştı. Bu dakikada orta sahada topla buluşan Ali Koçak, Çorum Belediyespor savunması arkasına akıl dolu bir pas gönderdi. Topla buluşan Hayri Mert son çizgiye inmeden pasını aktardı. Kaleci Utku’yu geçen topa Oğuzhan Yalçın yatarak müdahale etmek istedi. Oğuzhan’un ayağından seken top kaleye yönelirken, kaleci Utku son anda çizgiden topu uzaklaştırmayı başardı.

32.dakikada Bayburt Grup İl Özel İdarespor’un golü geldi. Çorum Belediyespor orta alanında topla buluşan Ali Koçak, Çorum Belediyespor ceza alanı içerisine bir kez daha etkili bir top gönderdi. Ceza alanı içinde Hayri Mert savunmaya rağmen kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

45+1.dakikada Çorum Belediyespor savunmadan çıkmak isterken top kaybı yaptı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ali Koçak 4 futbolcu arasından çıkmayı başardı. Zor pozisyonda şutunu çekti top kaleci Utku’nun kontrolünde avuta çıktı.

45+2.dakikada Uğur Karakoç ceza alanı sağ çaprazında topla buluşmayı başardı. Uğur topu kaleye göndermek istedi İmam son anda ayak koymayı başardı.

47.dakikada Çorum Belediyespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Bu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Turgay 6 pas üzerine etkili bir orta yaptı. 6 pas üzerinde Emrah müsait durumda etkili bir vuruş yapamayınca top Taylan’da kaldı.

48.dakikada Çorum Belediyespor ceza alanı içerisinde yaşanılan karambolde Utku son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

57.dakikada Hakan Yağmurkaya uzaktan kaleyi yokladı. Top avuta çıktı.

58.dakikada ani gelişen Bayburt atağında Uğur, ceza alanı içerisine hareketlenen Hayri’ye pasını çıkarttı. Hayri Utku’nun yanından topu kaleye göndermek istedi ancak savunma son ayak koyarak topu kornere gönderdi.

63.dakikada Oğuzhan ceza alanı içinde Emrah ile topu buluşturmayı başardı. Emrah kaleye yönelmek yerine topu ayağında tutunca Bayburt savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

72.dakikada oyuna sonradan giren Yunus Emre Yalçın imkansızı başardı. Çorum Belediyespor savunmasının faul diye duraksadığı anda Erçin ceza alanı içerisine girmeyi başardı. Son çizgiye inen Erçin Utku’nun yanından pasını 6 pas içerisindeki Yunus Emre Yalçın’a aktardı. Yunus Emre Yalçın bomboş pozisyonda zoru başararak topu kale yerine avuta gönderdi.

78.dakikada Bayburt Grup İl Özel İdare bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada Hayri Mert sol çaprazda kaleci Utku ile bir anda karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan avuta çıktı.

83.dakikada Çorum Belediyespor gole yaklaştı. Bu dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Berat Ali, topu kalecinin üzerine nişanladı.