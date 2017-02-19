Bayburt Bursa Deplasmanından galip döndü

Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda karşılaştığı Bursa'nın Karacabey Birlik Spor’unu 3-1 mağlup etti.

Deplasmanlarda özellikle gurbette yaşayan Bayburtluların desteğiyle maçlara çıkan Bayburt Grup, Karacabey maçında da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarının desteğiyle maça başladı. Sıcak ve güneşli bir havada başlayan mücadelede rakibine oranla daha iyi mücadele eden bir Bayburt ekibi vardı.Maçın ilk dakikalarında rakibine pas yapma imkanı vermeyen ve baskı yapan Bayburt Grup, oyunun kontrolünü eline geçirdikten sonra ataklar geliştirmeye başladı. 41. dakikada aradığı gölü Hasan Gündoğdu’nun ayağından bulan Bayburt Grup 1-0 öne geçti. Kalan dakikalar başka gol getirmedi ve maçın ilk 45 dakikası Bayburt’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Maçın ikinci devresine moralli başlayan Bayburt Grup, pas yaparak rakip defansta boşluklar aramaya başladı. Dakikalar 50’yi gösterdiğinde sahneye Batuhan Er çıktı ve topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.İki farkla geriye düşen ev sahibi Karacabey Birlik Spor, bütün hatlarıyla Bayburt kalesine yüklenmeye ve pozisyonlar üretmeye başladı.Rakibin ataklarını etkisiz hale getirmek isteyen Bayburt Grup,lu futbolcular pas yapmakta zorlanmaya başladı. 58. dakikada rakibin baskıları netice verdi ve Karacabey’den Alim Harlak topu ağlara gönderdi 2-1.Yediği golden sonra toparlanan Bayburt Grup gol bulmak için ataklar başlattı.İkinci golün sahibi Batuhan Er, farkı yeniden ikiye çıkaran golü attı ve durumu 3-1’e taşıdı. Attığı üçüncü golden sonra morali iyce yükselen Bayburt ekibi kendi yarı alanında pas yaparak rakibini iyice oyundan düşürmeye başladı.İlerleyen dakikalarda her iki takımın gayretleri başka gol getirmedi ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Bayburt Grup play off için hedefine biraz daha yaklaşmış oldu. Puanını 36’ya çıkaran ve önümüzdeki haftayı bay olarak geçecek olan Bayburt Grup, 5 Mart 2017 Pazar günü Kocaelispor’la Genç Osman Stadyumunda karşılaşacak.