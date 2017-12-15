Bayburt Belediyesi’nden Genç Boksörlere Malzeme Desteği

Bayburt Belediyesi eğitime ve sosyal faaliyetlere verdiği desteğin yanında bireysel sporlara da katkısını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde faaliyet gösteren Tuğra Boks Spor Kulübü sporcularına spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Bireysel Sporların Gelişmesi Adına…

Sporculara malzemelerini teslim eden Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt’ta bireysel sporları geliştirmek adına onların yanında yer alıp bugüne kadar elde ettikleri başarıları hem devam ettirmeleri noktasında hem de daha başarılı olmaları adına bir çalışma başlattıklarını söyleyerek, ‘’Daha önce burada hizmet veren, boks sporunda şehrimize katkıları olan Tuğra Boks Spor Kulübü’nü belediyemiz bünyesine almıştık. Sporcu kardeşlerimize malzeme yardımında bulunduk. Bunların her türlü desteklenmesi gerektiğini zaten düşünüyorduk. Bu kardeşlerimizi destekleyerek onların en azından malzeme noktasında ve beslenme noktasında gerekli olan ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanıyor. İnşallah Bayburt’umuza daha da başarılı günler yaşatacaklar” diye konuştu.

Bayburt’umuza Daha Çok Madalya Getireceklerine İnanıyorum

Kulüp bünyesindeki sporcuların birçok başarısının olduğunu belirten Başkan Memiş, “Bu kardeşlerimizin birçoğunun Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği, balkan şampiyonlukları, balkan ikincilikleri var. Bu başarılarının hem devam etmesi hem de daha ileriye doğru farklı başarılara da imza atmaları adına, boks sporunun daha da yaygınlaşması adına sahipsiz olmadıklarının gösterilmesi adına bu çalışmaları başlatmıştık. Bu kardeşlerimizin çalışmalarını belediye bünyesinde yapmaları belediyemiz açısından da önemli bir şey, kendileri açısından da önemli. İnşallah onların daha da başarılı olacağına Bayburt’umuza daha çok madalya getireceklerine inanıyorum.’’

Halter Sporuna da Destek Veriliyor

‘’Bununla birlikte halter sporumuza da el attık. Bireysel olarak yapılan bu sporu Bayburt Belediyesi bünyesinde topladık. Bu kardeşlerimize de her türlü maddi ve malzeme desteklerini yapıyoruz. Belediyemizin bünyesinde daha kapsamlı çalışmalarını temin ediyoruz. Bunun Bayburt’umuz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu çalışmaları daha da artırarak devam ettireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Çocuklarımızı Türk Sporuna Kazandırmanın Sevincini ve Gururunu Yaşamaktayız

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu ise açıklamasında “30 yıllık spor hayatımızda bugüne kadar görmediğimiz desteği Belediye Başkanımız Mete Memiş’ten gördük. Bu salon ve bu sporcuların getireceği başarılar Sayın Belediye Başkanımızın bize verdiği desteklerle olacaktır. Biz başarılarımızı şimdiden ona hediye ediyoruz. 10 yıldır Tuğra Boks Spor Kulübü olarak gösterdiğimiz faaliyetlerimizi belediye boks okulu adı altında ilimizde Türkiye Şampiyonalarına ve milli takıma sporcu yetiştirerek sürdürüyoruz. Çocuklarımızı sokaklardan ve internet bağımlılığından çekerek Türk Sporuna kazandırmanın sevincini ve gururunu yaşamaktayız.’’ Sözlerine yer verdi.

