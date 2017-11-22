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Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Aralık, Ocak ve Şubat aylarında büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp, hazırlıklar çerçevesinde son olarak 11 Kasım 2017’de Trabzon’da Trabzon Belediyesi Boks Kulübü, Osmanlı Boks Spor Kulübü ve Gürcistan Karmasının katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü turnuvada yer aldı.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
22 Kasım 2017 Çarşamba 15:33

Turnuvada İyi Sınavlar Verdik

Turnuva dönüşünde açıklamalarda bulunan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu yaklaşan Türkiye Şampiyonası için iyi sınavlar verdiklerini belirterek, maçlar sporcularımız için gayet verimli geçti. Ön hazırlıklarımızı belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız ve belediye personelimizin destekleriyle sürdürerek başarıya ulaşacağız dedi.

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