BAYBURT BELEDİYESİ'NİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Bayburt Belediyesi Bayburt’ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor.

BAYBURTGÜNDEM- Bu kapsamda kentte faaliyet gösteren 6 amatör futbol kulübünün başkan ve temsilcileri Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mete Türker ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Amatör spor kulüplerinin yöneticilerini belediyede görmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek “ Bayburt’ta ki spor faaliyetleri amatör spor kulüplerimizin gayretleriyle bir yerlere gelecek. Branş olarak değerlendirmiyoruz ama bütün amatör spor kulüplerimize Bayburt Belediyesi olarak elimizden geldiği kadarıyla destek olmak arzusundayız.

Burada sizin verdiğiniz emekleri yıllar önce aynı konuda hem amatörde hem de profesyonel anlamda yönetici olduğumda yaşadığım için zorluklarını yakinen bilen birisiyim. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Şehrimizde sporun gelişmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz spor kulüplerimizi şehrimizin dış dünyaya açılan kapılarından biri olarak görüyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci’ye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Amatör Spor Kulüplerinin başkanları ve Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mete Türker ise Bayburt’ta bulunan amatör spor kulüplerinin faaliyetleri ve sorunları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Demirözü Spor Kulübü, Gürbüz Spor Kulübü, Soğukgöze Spor Kulübü, Çatıksu Spor Kulübü, Kurtuluş Spor Kulübü, Konursu Spor Kulübü başkan ve temsilcileri ile Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mete Türker yer aldı.