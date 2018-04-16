Bayburt Grup Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 15.00 da başlayan karşılaşmada Bayrampaşa Spor’u ağırladı.

Süper Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt grup Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Bayrampaşa Spor’u 1-0 mağlup etti.

Bayburt Grup, Genç Osman’da ligin etkili ekiplerinden Bayrampaşa Spor’u ağırladı. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmada Bayburt 3 puanın sahibi oldu.

Bayburt Grup Özel İdare Spor ligin bitimine dört hafta kala Bayrampaşa Spor’u kendi sahasında 1-0 yenerek Play-Off şansını büyük oranda garantilemiş oldu.

Ligin üst sırasında Play-Off oynamak adına her iki takım içinde büyük önem arz eden maçta her iki takımda hatalı gol yememek adına oyuna temkinli başladılar. Orta saha mücadelesine dönen maçın ilk devresi golsüz kapandı.

Maçın ikinci yarısına daha istekli başlayan Bayburt Grup 50. dakikada Zafer Aydoğdu’nun kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda konuk ekip Bayrampaşa Spor beraberlik için Bayburt kalesine yüklenmeye başladı. Rakibin ataklarını etkisiz kılan Bayburt Grup maçın 90 dakikasında rakibinden daha iyi mücadele etti ve 3 puanı hak eden takım oldu.

Maç bitiminde futbolcular büyük sevinç yaşarken kulüp başkanı Hikmet Şentürk’ü saha içerisinde davet ettiler.

Aldığı galibiyetle puanını 55’e yükselterek Play-Off şansını büyük oranda garantileyen Bayburt Grup Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü Yomraspor deplasmanında mücadele edecek.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: GÜREL UZUNER XX EJDER YAPICI XX CAN SAVAŞAN XX

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet xxx, Mert xx, Özkan xxx, Rahmi xxx, Hasan xxx,Haci Şükrü xx ( Güray x ), Zafer x x, Güney xx(Nazif x ), Aykut xx, Coşkun xxx (Eren xx ),Ali Kemal xx

BAYRAMPAŞA SPOR: Hamdi Tevfik x, Güray xx, Sefa xx, Benhur xxx, İlker Cihan x, Bülent xx, Said Can x, Sercan x, Hakan xx, Gökhan xx, Hayrullah xx

GOL: 50 Zafer (Bayburt Grup)

SARI KARTLAR: İsmet, Aykut ( Bayburt Grup) Furkan (Bayrampaşa Spor )