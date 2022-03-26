BAYBURT -ANKARA YENİŞEMEDİLER

Geçtiğimiz hafta olumsuz hava şartları yüzünden Somaspor maçı ertelenen An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, sezonun 31’nci haftasında deplasmanda Ankaraspor’la golsüz berabere kaldı.

BAYBURTGÜNDEM- Ankara Osmanlı Stadyumunda saat 14.00 de başlayan maçın ilk 45 dakikası orta saha mücadelesine sahne oldu. Her iki takım adına gol pozisyonu bulunmayan maçın 45 dakikası 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı ev sahibi Ankaraspor’un ataklarıyla başladı. Bayburt Özel İdare Spor ise uzun toplarla rakip kalede pozisyon aradı. 60’ncı dakikadan sonra baskısını iyice artıran Ankaraspor’un 68. dakikada topu direkten döndü.

Son 10 dakikada karşılıklı ataklara dönüşen maçta gol sesi çıkmadı ve her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. Bayburt Özel İdare Spor puanını 49’a Ankaraspor ise 44’e çıkardı.

Bayburt Özel İdare Spor 30 Mart Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda 1461 Trabzon’la mücadele edecek.