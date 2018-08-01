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Bayburt'a 10 Adet Daha Semt Sahası

Bayburt Belediyesi’nin gençlerin ve çocukların spor ile iç içe bir yaşam sürmelerini adına geçekleştirdiği her mahalleye semt sahası projesi kapsamında 10 adet semt sahasının yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Bayburt'a 10 Adet Daha Semt Sahası
01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:23

Belediyenin ilk örneklerini Genç Osman Mahallesi ve Zahit Mahallesi Çoruh Evler mevkinde hizmete sunduğu semt sahaları çocuklara ve gençlere hem basketbol hem de futbol oynama imkânı sunuyor.  

Atatürk İlkokulu bahçesi, Veysel İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, Devlet Hastanesi mevki,  Şingah Mahallesi Ar Evler Sitesi, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu mevki, Genç Osman Mahallesi Yıldız Kent Sitesi,  Bahçe Şehir Villaları, Esentepe Mahallesi,  Genç Osman Mahallesi Akkent Sitesi ve Kaleardı Konutları mevkinde yapımı süren semt sahalarının tamamlanmasıyla birlikte Bayburt’un büyük bir bölümünde gençler rahatlıkla spor yapıp vakit geçirebilecekleri alanlara kavuşacak.

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Etiketler; #Semt Sahası
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