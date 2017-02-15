BAYBURT 4 ATTI KÜTAHYA'NIN UMUTLARI BİTTİ.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 25. Hafta müsabakaları oynandı. Genç Osman Stadyumunda saat 13.00’ te Kütahya Spor’u ağırlayan Bayburt Grup İl Özel İdare Spor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1'lik farklı skorla kazandı.

Karşılaşmadan dakikalarSoğuk hava ve kaygan zeminde oynanan karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladı. Mücadelenin 28. Dakikasına kadar herhangi bir pozisyon olmazken bu dakikada rakip Kütahya spor, bir anda ceza sahasına girdi. Karambolde kalan top Erçin Ilgaz’a çarparak ağlarımıza gitti. 0-1Bu golün ardından hemen toparlanan temsilcimiz 32. Dakikada Hasan Üstübücü'nün golüyle beraberliği yakaladı.1-1Beraberlik golünün ardından kontrolü tamamen ele geçiren Bayburt Grup, kanatlardan bindirmeye başladı. 43 dakikada soldan Hasan Üstübücü’nün taşıdığı ve içeriye çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Batuhan Er, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1Sarı siyahlılar ikinci devrede etkili futbolunu sürdürdü. Maçın yıldızı Hasan Üstübücü 70. Dakikada tekrar sahneye çıktı. Soldan bindiren Hasan rakiplerini ekarte ederek ceza sahası çizgisine kadar indi. Hasan’ın içeri çıkarmak istediği meşin yuvarlak rakip defansa da çarparak ağlarla buluştu. 3-1Golden sonra iyice rahatlayan temsilcimiz rakibini iyice baskı altına aldı. 77. dakikada Baran Yardımcı’nın pasında topla buluşan Batuhan Er kendisinin ikinci takımının 4. Golünü kaydetti. 4-1Karşılaşma bu skorla sona ererken Bayburt Grup puanını 33 yaparak 8. sıraya yükseldi.STAT: GENÇ OSMANHAKEMLER: EMRE ABAR XXX GÖKHAN ESEN XXX OĞUZ AKYÜZ XXXBAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan xxx, Yener xxx, Sergen xx, Erçin xxx, Gökhan Köseoğlu xxx, Aykut Sarıdoğan xxx, Batuhan xxx( Dk.84 Eren Görür xx), Baran xx ( Dk. 80 Yücel xx), Hasan xx (Dk.82 Sinan xx), Onur xxx, Hasan Üstübücü xxx ( DK.85 Eren Görür xx)KÜTAHYA SPOR: Süleyman x, Osman x, Furkan x (Dk.75 Ömer Faruk x )Muammer xx, Ahmet x ( Dk. 46 Okan xx),Serkan x, Gökhan Kaya xx, Oğuzhan x, Derviş Hüseyin x, Abdülkerim xx, Çağlar x ( Dk.65 Aykut x)Gol: Dk. 29 ,71 Hasan Üstübücü,41, 78 Batuhan ( Bayburt Grup) ,Dk. 26 Abdulkerim (Kütahya Spor )