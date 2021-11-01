BAYBURT 1918 FK 2-0 VEFASPOR

Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden takımımız Bayburt 1918 Futbol Kulübü, bugün ligdeki ilk maçına çıktı.

BAYBURTGÜNDEM-Mücadeleyi Başkanımız Bünyamin Yazoğlu ve yönetim kurulumuz tam kadro olarak takip ederken CHP İstanbul Milletvekili Bayburtlu Gökhan Zeybek ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de takımımızı desteklemek için başkanımız Bünyamin Yazoğlu’nun yanında yer aldı.

Ayrıca İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen Bayburtlular da takımımızı desteklemek için tribündeki yerlerini aldılar.

Kağıthane Belediyesi Nurtepe Stadı’nda oynanan maçı Murat Madan yönetirken yardımcı hakemlik görevini Utku Gök, Kısmet Tosun ve Semih Gökmen yaptı.

Bayburt 1918 FK’mız maçın başından sonuna dek kontrolü elinde tutarak oynadığı harika futbolla müsabakayı 2-0 kazandı.

22. dakikada sol kanattan İlker Gazioğlu’nun kullandığı kornerde Vefaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahasının hemen dışından Ahmet Emin Aksakal gelişine harika vurdu ve Bayburt 1918 FK’mız 1-0 öne geçti.

40. dakikada gelişen atağımızda Ahmet Emin Aksakal ceza sahasına girecekken düşürüldü. Topun başına İlker Gazioğlu geçti. İlker serbest vuruşta yaptığı harika vuruşla takımımızı 2-0 öne geçirdi ve ilk devre 2-0 üstünlüğümüzle sona erdi.

İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Bayburt 1918 FK’mız, sahada tam olarak istediğimiz oyunu sergiledi ve rakibimize pozisyon vermedi. Girdiğimiz pazı pozisyonları da gole çeviremeyince maçı ilk devrede attığımız gollerle 2-0 kazandık.

Bu sonuçla Bayburt 1918 FK’mız tarihimizde ilk defa mücadele ettiğimiz Bölgesel Amatör Lige 3 puanla başlamış olduk.

Takımımız önümüzdeki hafta Bursa ekibi Elmasbahçelerspor ligden çekildiği için ligde maç yapmayacak.

Stat: Nurtepe

Bayburt 1918 FK: Murat Coşkun, Kahraman Çetin, Fatih Bektaş, Yahya Kemal Berber, Barış Boylu, İlker Gazioğlu, Harun Akyel, Davut Aslan, Ahmet Emin Aksakal, Mehmet Yılmaz, Ertan Çolak

Yedekler: Fırat Örs, Ozan İsi, Berkan Yıldız, Ahmet Gündoğdu, Yiğit Kerem Armutlu, Enes Topal, Bünyamin Küçükosman, Ozan Aydın, Sezer Doğan, Semih Kaya

Teknik Sorumlu: Temel Altuntaş

Vefaspor: Eray Seyyal, Emre Oral, Muhammed Emin Yamağ, Rıdvan Dilmen, Muhammet Eli Semiz, Alpaslan Bağımsız, Bartu Kurtuldu, Gökhan Günaydın, İliyaz Işık, Safa Serbest, Ertuğrul Köktürk

Yedekler: Mehmet Hızır, Recep Akkemik, Emrah Kiraz, Ömer Faruk Kalfa, Mustafa Berk Piriştine, Eyüp Ensar Apari, Hasan Türkyılmaz, Oğuzhan Uzunoğlu, Ruhi Melih Toksoy, Ömer Ensar Baykan

Teknik Sorumlu: Kadir Eren Sayar

Goller: 22′ Ahmet Emin Aksakal, 40′ İlker Gazioğlu

Haber: Selim Demirer