Batmandan 1 puanla döndü

Maçın ikinci devresinde her iki takımda kontrollü oyun oynamaya ve birer puana razı olurcasına bir futbol sergileyince, maçtan gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrılmış oldular. Bayburt Grup Özel İdare Spor aldığı bir puanla ligdeki puanını 13 yapatı.
Bayburt Grup Özel İdare Spor haftaya cumartesi günü ligin güçlü takımlarından Bergama Belediye Spor’u kendi sahasında konuk edecek.
Haftanın maç sonuçları
Batman Petrolspor 0 – 0 Bayburt Grup Özel İdare
Bergama Belediyespor 0 – 2 24 Erzincanspor
Van BBSK 1 – 2 Çorum Belediyespor
Sandıklıspor 2 – 1 Darıca Gençlerbirliği
Manavgatspor 4 – 1 Dersimspor
Çatalcaspor 0 – 1 Niğde Belediyespor
Tavşanlı Linyitspor 2 – 0 Körfez İskenderunspor
Çine Madranspor 1 – 1 Gölcükspor