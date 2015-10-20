Batmandan 1 puanla döndü

Batman 16 Mayıs Stadyumunda oynanan maçta Bayburt Grup Özel İdare Spor Batman deplasmanından bir puanla döndü.

Deplasmanda puan veya puanlarla dönmeyi hedefleyen Bayburt Grup Özel İdare Spor maçın ilk devresinde etkisiz bir futbol ortaya koyarken, ev sahibi ekip Batman Petrol Spor ise benzer oyunu tercih eder bir futbol sergiledi. Her iki takımın 45 dakika içerisindeki vasat futbolu gol etirmedi ve maçın ilk yarısı 0-0 golsüz kapanmış oldu.

Maçın ikinci devresinde her iki takımda kontrollü oyun oynamaya ve birer puana razı olurcasına bir futbol sergileyince, maçtan gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrılmış oldular. Bayburt Grup Özel İdare Spor aldığı bir puanla ligdeki puanını 13 yapatı.

Bayburt Grup Özel İdare Spor haftaya cumartesi günü ligin güçlü takımlarından Bergama Belediye Spor’u kendi sahasında konuk edecek.

Haftanın maç sonuçları

Batman Petrolspor 0 – 0 Bayburt Grup Özel İdare

Bergama Belediyespor 0 – 2 24 Erzincanspor

Van BBSK 1 – 2 Çorum Belediyespor

Sandıklıspor 2 – 1 Darıca Gençlerbirliği

Manavgatspor 4 – 1 Dersimspor

Çatalcaspor 0 – 1 Niğde Belediyespor

Tavşanlı Linyitspor 2 – 0 Körfez İskenderunspor

Çine Madranspor 1 – 1 Gölcükspor